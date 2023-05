Arrestati due latitanti albanesi clandestini

Evasi dai domiciliari diversi mesi fa, i due si erano specializzati in furti in ville di Marche e Abruzzo. La Squadra Mobile di Ascoli Piceno li ha bloccati in un bar di Villa Rosa. Uno dei due stava giocando alle slot-machine, l’altro attendeva in auto.

di Cinzia Rosati