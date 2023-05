SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il gruppo volontari di Protezione Civile di San Benedetto ha risposto alla richiesta della Regione Marche inviando nel territorio di Senigallia una squadra di volontari insieme a una motopompa da 5.000 litri al minuto.

Il gruppo, partito in mattinata alla volta dell’anconetano per far fronte all’emergenza dovuta al maltempo, sarà impegnato in interventi lungo il reticolo secondario del fiume Misa, il cui superamento delle soglie di attenzione ha messo in moto il piano d’azione per prevenire gli effetti di un’eventuale esondazione.