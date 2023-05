CUPRA MARITTIMA – Si conclude martedì 16 maggio, alle 21,15, presso il cinema Margherita di Cupra Marittima, la rassegna “Margherita Off“, il ciclo di film di produzioni indipendenti, soprattutto internazionali, accompagnati da approfondimenti con attori, docenti di storia del cinema e registi.

L’ultimo film in programma è la commedia green “Evelyn tra le nuvole“; saranno presenti in sala sia la regista Anna Di Francisca, sia il compositore delle musiche, Paolo Perna.

“Evelyn tra le nuvole” racconta la storia di Sofia, che vive in un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove persino la parola internet suona sconosciuta. Evelyn gestisce un agriturismo in cui approdano turisti in cerca di pace e si occupa delle sue mucche, oltre che delle sue erbe e del latte con cui produce un ottimo parmigiano, ma quel luogo è nella posizione ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà il progresso in tutta la zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita? Nel cast Eleonora Giovanardi, Gilbert Melki, Antonio Catania, Violante Placido, Claire Nebout, Andrea Roncato. Dopo la proiezione del film ci sarà un momento conviviale e di brindisi con prodotti bio offerti dall’azienda Agricola Terra Fageto di Pedaso.