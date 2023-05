Pillole News, un ricco weekend tra musica e divertimento

Tanti concerti per tutti i gusti e Pino Insegno al Palariviera di San Benedetto con la commedia "Finché morte non ci separi". Per saperne di più su questo e altri importanti eventi culturali della settimana nelle Marche guarda il nostro video Pillole News a cura di Elvira Apone