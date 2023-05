MONTALTO – «Il canto popolare rappresenta le nostre tradizioni. I canti parlano della nostra storia, dei “mestieri” dei nostri antenati, dei loro sentimenti, del loro modo di intendere la vita. Tutti dovremmo sapere queste cose. Un giovane che non ha mai ascoltato “La pastora” e non ha neppure una vaga idea di cosa sia il canto popolare, perde la possibilità di conoscere le sue origini, la sua terra, perde un pezzo del suo passato e delle sue radici. E senza nemmeno saperlo.»

Questa suggestiva riflessione porta la firma del M° Mauro Pedrotti, direttore del mitico Coro della SAT di Trento, le cui note riecheggiano ancora nella fantasia e nei ricordi degli appassionati che da 35 anni gremiscono la Cattedrale S. Maria Assunta di Montalto Marche, per ascoltare il meglio della coralità popolare, proposto annualmente dal Coro “La Cordata” con l’organizzazione del Festival degli Appennini. I canti eseguiti narrano per lo più di vicende umane dolorose, legate al duro lavoro e alla guerra, ma anche di situazioni gioiose come le antiche feste del grano e della vendemmia, i corteggiamenti e le serenate. I canti popolari e i canti di ispirazione popolare sono autentici quadretti di musica e poesia, frutto del paziente e qualificato lavoro di ricerca di etnomusicologi, il compito di rielaborarli ed armonizzarli è generalmente affidato a musicisti raffinati nel gusto musicale, mentre ai cori spetta il passaggio finale di restituirli al popolo con il canto, nella maniera più qualificata. Per questa speciale edizione del 35° Anno di Fondazione, il Coro “La Cordata” ha pensato di affidare l’esecuzione a due prestigiose formazioni corali che annoverano nell’organico cantori con precedenti esperienze nel Coro della SAT di Trento e nel Coro “I Crodaioli di Arzignano, con una breve introduzione del Coro degli alunni dell’IC Rotella Montalto che certamente per il futuro garantirà al coro organizzatore un ricambio generazionale di assoluta qualità.

Cori partecipanti:

Coro “I Giovani Cantori” – IC Rotella Montalto

Direttore M° Emiliano Finucci

Coro “La Cordata” – Montalto Marche

Direttore M° Patrizio Paci

Coro “Voci del Sese” – Arzignano (VI)

Direttore M° Riccardo Baldisserotto

Coro “Tridentum” – Trento