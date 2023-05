Di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Standing ovation per Fabio Francolini, pattinatore del Centro Sportivo Aeronautica Militare (RM). È lui il protagonista dell’ultima giornata di gare. Il rinato trentasettenne è stato quattro volte campione del mondo e veterano della carovana corsa. Sfodera, per l’occasione, una prestazione da autentico fuoricalsse, facendo valere la sua esperienza. Centra il titolo nella 10 000 m punti Senior Maschile. Fra i tanti spettatori presenti che non hanno risparmiato applausi, c’erano Teresa e Pietro Merlini della città marchigiana.

Nel suo ultimo weekend il Campionato ha regalato grandi emozioni. Il Pattinaggio Corsa sa sempre sbalordire. Alla voce titoli 2023 si registrano sorprese, ma anche tante conferme, arrivate dai campioni azzurri, solidi e dinamici, anche oltre il maltempo.

La giornata conclusiva inizia subito, alle 9.00, con le batteria di qualificazione, sotto una pioggia che continua a protrarsi. Le prove filano veloci. Il pubblico ha anche modo di assistere alle due finali Maschili e Femminili dei Master over 30/ 40/ 50/ 60/ 70 nei 5 000 m in linea. Spazio, poi, alle finali Junior e Senior Maschili e Femminili della 10 000 m punti e del giro sprint.

Combattute e di grande spettacolo sono le due prove lunghe a punti Senior. Gli atleti non si risparmiano sin dai primi giri. I presenti assistono ad un degno finale del Campionato Strada 2023.

Nella 10 000 maschile Fabio Francolini si piazza davanti all’argento Giuseppe Bramante (GSD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo, SR) ed al bronzo Gabriele Cannoni (SSDS Mens Sana, SI). Francolini non si è risparmiato nemmeno a fine gara e, con grande emozione, ha dichiarato: «Dopo il lungo stop, il mio obiettivo era quello di conquistare nuovamente un titolo tricolore. Non era scontato perché mancavo da tanto a gare di questo tipo. Ma quest’anno mi sento molto bene. Ho gareggiato anche all’estero per mettermi alla prova. Oggi sono sorpreso dalla mia condizione fisica, soprattutto negli ultimi giri».

Nella finale Senior a punti femminile è Veronica Luciani (Gruppo Sportivo Scaltenigo, VE) a spuntarla sui 24 giri della 10 000. Conquista l’oro ed il titolo. Per la sua compagna Yineth Stefanny Rodriguez Guerrero l’argento; per Luisa Sophie Woolaway (Skating Concorezzo, MB) il bronzo.

Il CT della Nazionale Italiana Massimiliano Presti ha spiegato: «Quest’anno il nostro lavoro è incentrato sui due appuntamenti principali della stagione, i Mondiali che si terranno in Italia e gli Europei francesi. In questo primo appuntamento su strada abbiamo avuto indicazioni molto positive. Ne aspettiamo di altre, altrettanto confortanti in ottica azzurra, dai prossimi Campionati Pista di Pollenza di Giugno. Stiamo cercando di rinnovare e portare entusiamo nel team, con il giusto mix tra giovani e veterani. Ci aspettano stagioni dure, ma siamo fiduciosi. Abbiamo diversi atleti per noi fondamentali, soprattutto nella velocità. Pedine che sicuramente saranno determinanti per i nostri risultati in campo internazionale. Sulle gare di fondo, invece, siamo un pò indietro, ma vogliamo colmare il gap e siamo abbastanza sicuri di riuscirci».

Molto suggestive e piene di spunti tecnici anche le altre due prove lunghe a punti. La 10 000 m Junior maschile va a Davide Menegaldo (Pattinatori Spinea, VE) che conquista l’oro. Consegue l’argento Manuel Ghiotto (Alte Ceccato Club, VI). Bronzo per Marco Silvestri (Azzurra Pattinaggio, PD). Nella Junior femminile domina la Rolling Pattinatori D. Bosica (TE) con Giulia Presti che si laurea campionessa italiana e bissa l’oro di ieri nella 15 000 eliminazione e con Matilde Biondi che centra l’argento. Terza piazza e bronzo per Emma Trovò (Alte Ceccato Club, VI).

Bellissime e come sempre emozionanti le finali che chiudono il Campionato 2023, quelle del Giro Sprint. Nella Senior Femminile è la campionessa europea Asja Varani (Rolling Pattinatori D. Bosica, TE) a conquistare il titolo tricolore. Argento per Ilaria Carrer (Polisportiva Casier SSD a RL, TV). Veronica Luciani (Gruppo Sportivo Scaltenigo, VE) chiude terza con il bronzo. La Senior Maschile è dominata da Duccio Marsili (SSDS Mens Sana, SI). L’atleta, bronzo sulla stessa distanza ai Mondiali argentini 2022, prevale su Giacomo Mazza (Jolly Club Albignasego, PD) che conquista l’argento. Vincenzo Maiorca (GSD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo, SR) agguanta il bronzo. Nella prova Junior femminile la nuova campionessa italiana è Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy, AN) con le due atlete del Rolling Pattinatori D. Bosica (TE), Giulia Presti e Matilde Biondi, rispettivamente argento e bronzo. Rolling Bosica che chiude in bellezza con un altro titolo tricolore conquistato da Leonardo De Angelis nel Giro Sprint Junior Maschile. Il pattinatore di Martinsicuro riesce a spuntarla su Leonardo Bossi (Polisportiva Bellusco, MB) che vince l’argento e su Davide Menegaldo (Pattinatori Spinea, VE) il bronzo.

Appuntamento a Terni dal 26 al 28 maggio con il Campionato Strada, riservato alle categorie Ragazzi ed Allievi. Lo spettacolo del Pattinaggio Corsa continua.