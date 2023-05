SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che contempla precipitazioni diffuse e persistenti anche a carattere di rovescio o di temporale, con picchi locali molto elevati nelle zone 1,2 e 4 , ed elevati nelle zone 3,5 e 6.

Previsto anche vento teso con raffiche fino a burrasca, il mare sarà agitato.

Il territorio di San Benedetto del Tronto ricade in zona 6 e le previsioni indicano una particolare concentrazione delle piogge nella fascia oraria in cui iniziano le lezioni scolastiche.

Sarà necessario prestare molta attenzione per possibili allagamenti delle sedi stradali e soprattutto nell’imboccare i sottopassi.