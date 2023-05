FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Scarpantonio, Fioretti, Palavezzati, Paoloni, Ghidini, Di Bartolomeo, Alesiani, Pellei, Gianfreda, Narducci, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Muratore, Zazzetta.

A disposizione: Coppa, De Lucia, Alemanno, Di Buo, Tallè, Castelletti, Tosti.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partita finale di campionato per la Fifa Security Unione Rugby San Benedetto che supera con merito il Rugby Jesi 26-7 e centra l’obiettivo di restare nel campionato nazionale di serie B di rugby anche per il prossimo anno. Successo figlio di sacrificio e applicazione per migliorare le prestazioni di squadra dato che si doveva competere con squadre di livello superiore. Un anno che ha richiesto uno sforzo atletico e tecnico importante, un plauso enorme va agli atleti che si sono calati con la mentalità giusta nella nuova avventura, con la rosa dei giocatori che è rimasta pressoché invariata rispetto alla stagione precedente di serie C.

Un importante riconoscimento va agli allenatori Laurenzi e Alfonsetti e al preparatore atletico Luzi, che hanno lavorato e stimolato la squadra per ottenere prestazioni di elevato livello come il campionato ha richiesto.

Infine un grande plauso va riconosciuto a tutta la società, con in testa il presidente Edoardo Spinozzi che sta facendo il massimo per la crescita del movimento rugbystico a San Benedetto, per il presente ed il futuro con impegno e abnegazione.

Le mete sono state realizzate da Palavezzati, Fioretti, Di Bartolomeo e Scarpantonio. I calci trasformati sono stati 3 da Di Bartolomeo.

Il prossimo appuntamento con il rugby vedrà coinvolta la Nazionale Italiana che giocherà al Riviera delle Palme il 19 agosto nel test match pre-World Rugby contro la Romania.