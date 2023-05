TRODICA: Fatone, Ciccale (31′ pt Usignoli), Berrettoni, Monserrat (41′ st Pantone), Porfiri, Moriconi (44′ st Cartechini), Frinconi, Perfetti, Cingolani, Zandri, Ciccarelli (35′ st Prosperi).

A disposizione: Monti, Vipera, Lombardelli, Gambacorta, Cognigni. Allenatore Marco Lelli

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Guerrero, D’Intino, Pietropaolo A., Galli (38′ st Tedeschi), Travaglia (15′ st D’Angelo), Picciola.

A disposizione: Filipponi, Russi, Piunti, Di Luca, Fares, Di Salvatore, Liberati. Allenatore Salvatore Fusco

TRODICA – Blitz dell’Atletico Centobuchi in trasferta che batte il Trodica per 0-1 grazie al gol di D’Angelo subentrato nella ripresa.

Nel primo tempo da segnalare al 22′ pt un tiro di Picciola che in area prova il tiro ma Fatone para in tuffo.

Si rientra negli spogliatoi con il risultato fermo sullo 0-0 con le due compagini che si sono studiate ed hanno creato davvero pochi pericoli ai due estremi difensori.

Nel secondo tempo la formazione di Fusco parte con una marcia in più e crea maggiori incursioni sulla fascia mancina con l’asse Pietropaolo A.-Fabi Cannella molto attiva ma anche dall’altra parte ci sono i due giovanissimi under Delli Compagni e D’Intino a creare spazi per Picciola e Galli.

Mister Fusco opta per il primo cambio al 15′ st inserendo D’Angelo al posto di Travaglia. L’ex Giulianova entra molto bene in gara creando diversi problemi alla retroguardia di casa, infatti, al 35′ st sblocca il risultato: Veccia dalla destra crossa in mezzo proprio per D’Angelo che sfrutta un pasticcio della difesa del Trodica e a due passi dalla porta deposita in rete per lo 0-1.

Negli ultimi dieci minuti la formazione di Lelli prova il tutto per tutto spingendosi in attacco ma l’Atletico compie un prestazione massiccia anche in fase difensiva con Beni che nel finale salva sulla linea un tiro ravvicinato di Cartechini.

Dopo 5 lunghi ed estenuanti minuti di recupero è la formazione di Fusco a festeggiare la vittoria. I biancazzurri salgono a 52 punti in classifica al 3° posto.

Il prossimo appuntamento sarà contro il Corridonia sabato 20 maggio alle 16.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.

Di seguito il gol dell’Atletico Centobuchi.