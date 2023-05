Articolo e foto di Diana Cameli

GROTTAMMARE – Nella serata di Sabato 13 Maggio, per Grottammare Ciak, con l’associazione culturale Artistic Picenum, è stato ospite d’onore il Doppiatore Marchigiano. Il Teatro delle Energie era pieno di persone di tutte le età, dai piccini ai più grandi.

La serata è stata presentata da Lea Calvaresi. Amar Shahin e Martina Gasparrini hanno aperto “le danze”. La prima ha ballato la danza del ventre in un bellissimo completo di blu ed indaco. La seconda ha deliziato il pubblico, cantando “Almeno tu nell’universo”. Sono stati, poi, proiettati due cortometraggi. L’ultimo Saluto di Vincenzo Palazzo ed Un Mondo Sostenibile realizzato dai ragazzi del Fazzini-Mercantini.

Dopo il palco è stato lasciato a il Doppiatore Marchigiano che il pubblico aspettava con trepidazione. Chi sono davvero Riccardo Lombardelli ed Alberto Barabucci? Come ha detto quest’ultimo ironicamente: «Dio li fa e poi si scorda». Il duo si è unito davanti agli occhi dei social non troppo tempo fa, ma il loro viaggio insieme inizia dai tre anni di età e poi tutti gli anni della scuola anche a braccetto. Sono la mente ed il cuore de il Doppiatore Marchigiano. Riccardo è, poi, la voce. Ed Alberto il braccio più tecnico e di montaggio.

Il loro rapporto con la cittadina di Grottammare si è sviluppato formalmente in occasione della votazione del nostro vecchio incasato per Il Borgo dei Borghi. Hanno, infatti, realizzato un video, doppiando la Royal Family in vacanza proprio a Grottammare. Il video ha registrato mezzo milione di visualizzazioni.

Lo spettacolo ha alternato blocchi di video e sketches. Sono stati proiettati video sulla Royal Family, sul nostro territorio, ma anche più “romantici”. È stata degna di nota ed assai divertente la “traduzione” in dialetto di “A Silvia” di Giacomo Leopardi (qui il video). Il pubblico è stato coinvolto. Dopo aver attraversato le fila del teatro, il Doppiatore Marchigiano ha scelto i soggetti per il suo esperimento di doppiaggio. Ha, dunque, offerto l’opportunità ai presenti di assistere ad un doppiaggio completamente improvvisato e live. Ciò che ne è risultato fa invidia a Dazn nei suoi momenti migliori.

A il Doppiatore piace anche cantare. Così è stata proposta una rivisitazione della colonna sonora della serie tv “Mare Fuori”, trasformata in “Mario Fuori”. Fanalino di coda sono stati video inediti ed i primissimi realizzati dal duo. Il pubblico avrebbe volentieri chiesto il bis, pure dopo esser stato “minacciato” con un bis di tre ore e mezza.

Due uomini che nella vita fanno tutt’altro, come non si attardano a ricordare. Due uomini che hanno reso più grande non solo il Sabato dei presenti, ma la nostra regione. Due uomini che hanno scelto di fare anche la cosa più difficile oggigiorno: non far dimenticare alla gente che può sempre ridere perché sa come farlo.

È stato bello guardarsi intorno e vedere persone delle più diverse età ridere al punto di scuotere i sedili. Com’è stato rassicurante rendersi conto che qualcosa di bello in noi continua a fiorire. Si ringraziano Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci per aver tolto le nostre foglie secche.

Il Doppiatore Marchigiano vi aspetta il 19 agosto ad Acquaviva Picena in Fortezza.