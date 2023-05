Articolo e foto di Diana Cameli

GROTTAMMARE – Ieri sera, ad ora di cena, un violento ed improvviso nubifragio si è abbattuto sulla nostra zona. Sono state colpite con diversi danni soprattutto Grottammare e Martinsicuro. In rete sono spuntati video di strade trasformate in torrenti proprio in centro. Inoltre ci sono foto a testimonianza di chicchi di grandine grandi quanto ciliegie.

Oggi la situazione non è delle migliori. Nella zona centrale della nostra cittadina i lavori di ripristino, da parte della Picena Ambiente, sono stati ultimati nella tarda mattinata.

Lungo Via Bore Tesino e la strada provinciale Valtesino, invece, gli abitanti stanno facendo fronte alle problematicità più in solitaria. Lungo i bordi della strada la grandine, fusa col fango, è ancora intatta. Alcune case hanno lo spiazzo antistante completamente riempito dal fango. La sua presenza è ben visibile pure sulla carreggiata in alcuni punti, oltre le segnaletiche stradali che lo preannunciano.

Anche gli ulivi ed i raccolti sono stati in parte danneggiati. E se si alza lo sguardo verso l’alto, nel verde degli alberi, il terreno ha ceduto in una colata acquosa.