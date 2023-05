MARTINSICURO – Si è svolta il 12 maggio presso la Sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma la consegna delle Bandiere Blu 2023 da parte della FER.

Presenti all’evento il presidente prof. Mazza ed il Ministro del Turismo on. Santanchè ed i Sindaci dei comuni invitati alcuni giorni fa. “Questo riconoscimento, spiega il Sindaco Vagnoni, segna l’importanza del lavoro che si è svolto nel corso del 2022 e che ci esorta a proseguire con la stessa determinazione anche per l’annualità in corso sul binomio ambiente e turismo”. “L’eccellenza delle acque di balneazione certificato dal calendario dei prelievi 2022, sono il risultato di un attento monitoraggio degli scarichi a mare e, soprattutto, degli investimenti che si sono fatti ( e si faranno) sul territorio riguardanti l’ampliamento della rete fognaria i quali potranno consolidare questo importante traguardo” sottolinea l’assessore all’ambiente Cappellacci. Altro importante aspetto ai fini dell’assegnazione del vessillo blu è la sicurezza sulla spiaggia ed a tal proposito, riferisce il consigliere delegato al turismo ed al demanio Barcaroli, ” ringrazio i balneatori che, con senso di responsabilità ed appartenenza, hanno accettato di convenzionarsi con il servizio di salvataggio contribuendo così a rendere il nostro litorale più sicuro anche nei piccoli tratti di spiaggia libera consentendo un significativo risparmio per il servizio all’ente”. Da parte di tutta l’amministrazione un ringraziamento particolare agli uffici che si sono adoperati nel predisporre tutta la documentazione necessaria che è stata presentata alla FEE nel dicembre scorso. La festa della Bandiera Blu si svolgerà il giorno 2 luglio a Villa Rosa di Martinsicuro e vogliamo ringraziare per la continua collaborazione l’Associazione Albergatori nella persona del Presidente Simone Tommolini che insieme al prof. Vincenzo Schettini presiederanno l’evento.