JESI – Nella bolgia della Palestra Zannoni 2 di Jesi, fortino della MMSA Giovane Aurora, la Samb offre una grande prova di carattere imponendosi sugli avversari 7-4, dopo essere andati a riposo sotto 3-1.

Gara subito ben interpretata dalle due squadre, combattuta su ritmi altissimi e caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte per cercare di sbloccare il punteggio. Il vantaggio rossoblù arriva grazie ad un’intuizione di Firmani che in una frazione di secondo recupera un pallone vagante al di fuori dell’area e lo spedisce alle spalle del portiere avversario Cassano con un tiro debole ma molto preciso, che si deposita in rete dopo aver sbattuto sul palo alla destra dell’estremo difensore jesino.

I locali non demordono e, con due ripartenze shock, in un minuto ribaltano il parziale: fa tutto Cerioni che prima realizza a porta sguarnita e poi si inventa un delizioso pallonetto che beffa Luciani e porta la Giovane Aurora sul 2-1. La Samb cerca di reagire timidamente, ma frastornata incassa anche l’1-3 di Lotito, abile ad infilare Luciani con un bel destro rasoterra.

Nello spogliatoio mister Michetti striglia i suoi e smuove qualcosa dentro di loro: appena tornati in campo per il secondo tempo prima Mindoli e poi Del Grande rimettono in piedi il risultato, tra lo stupore dei numerosi presenti di fede jesina. La squadra di casa subisce il colpo e si disunisce, la Samb ne approfitta e sempre con Mindoli mette il muso avanti: il capitano incanta tutti con un morbidissimo lob che scavalca Cassano e termina inesorabilmente la sua corsa in rete.

Sulle ali dell’entusiasmo i rossoblù di Michetti ci credono di più, sgretolando la strenua cinta difensiva di casa con Firmani, che con un una bordata di rara bellezza piega le mani di Cassano per il momentaneo 5-3, reso ancora più ampio qualche minuto dopo quando Fusco deve solo scartare il cioccolatino offerto dallo stesso Firmani: il 13 rossoblù appoggia in porta il 6-3 scatenando la gioia della panchina sambenedettese e dei suoi supporters giunti fin qui per sostenere i propri colori.

Quando tutto sembrava archiviato, la Giovane Aurora rialza la testa e realizza il 6-4 con Landi, bravo a trafiggere Luciani con un potente tiro sotto la traversa. Il portiere rivierasco poi si rende protagonista del match, esibendosi in due parate salva-risultato vanificando il forcing casalingo. Nel primo dei due minuti di recupero, la Samb mette il punto esclamativo sulla finale di andata con Mindoli, che capitalizza un fulmineo contropiede orchestrato insieme a Firmani.

Il primo round termina dunque 4-7 in favore della Samb: la conquista della tanto agognata Serie C2 passa dunque dalla gara di ritorno di venerdì 19 maggio, quando a San Benedetto si saprà la verità.