ASCOLI PICENO – Successo per il concerto di diploma tenuto al foyer del teatro Ventidio Basso da Domenico Catalucci e Sara Shyti dell’accademia musicale Music House.

Sono loro i due neo diplomati che domenica 7 maggio si sono esibiti davanti a circa 80 persone in un concerto di pianoforte. Entrambi sono riusciti a conseguire il diploma in pianoforte saggiando la loro maturità tecnica e interpretativa di fronte al pubblico numeroso che ha assistito alle coinvolgenti esibizioni dei due candidati. Domenico e Sara si sono alternati sul caratteristico pianoforte Kawai a coda del foyer davanti al pubblico ascolano presente.

Quello messo in scena è stato un repertorio musicale di ampio respiro e comprendente brani di musica classica, blues e contemporanea. trasportando gli ascoltatori in atmosfere sempre nuove ed emozionanti. E di emozione ce n’è stata tanta, da parte dei due musicisti, dei loro docenti, e di tutti i presenti in sala che ne hanno apprezzato le esecuzioni, rispondendo con entusiasmo e applausi calorosi. Una bella soddisfazione per i due allievi nonché per gli insegnanti Enricamaria Liverotti e Andrea Luzi, e per tutta l’accademia Music House che dal 2004 è impegnata nella didattica e nell’organizzazione di eventi musicali. Un luogo di grande formazione musicale a 360 gradi.