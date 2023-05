CERNOBBIO – Lo Studio Assenti si distingue ancora una volta, conquistando per il secondo anno consecutivo un posto d’onore tra i migliori 100 studi di Commercialisti e Consulenti del lavoro in Italia. Nel corso dell’evento “100, Best in Class“, organizzato da Team System, Euconference e Forbes a Cernobbio nella splendida cornice di Villa Erba, lo studio è stato premiato per il suo contributo al settore.

Ma non è tutto. Lo Studio Assenti, noto per la sua eccellenza in termini di servizi e competenza, è stato inserito tra i primi 11 studi nella categoria “Valore Economico e sviluppo business” . Questo riconoscimento evidenzia l’abilità, attraverso una consulenza di alto livello in ambito fiscale, societario e del lavoro, a creare maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita, guidando le imprese verso il successo

L’evento di Cernobbio è un punto di ritrovo fondamentale per gli operatori del settore, offrendo una piattaforma dove condividere esperienze, sfide e strategie di successo. Durante la cerimonia, sono stati consegnati premi a studi e professionisti che hanno dimostrato un’eccellenza particolare nel loro campo.

Il successo di Studio Assenti è un chiaro segnale che dimostra la vitalità del settore dei servizi professionali in Italia e sottolinea l’importanza della consulenza specializzata per la crescita e lo sviluppo delle imprese. Nonostante un panorama economico in continuo cambiamento, lo Studio Assenti si è distinto come un solido punto di riferimento per le imprese che cercano di navigare queste acque turbolente.

Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il titolare dello Studio Assenti, Marco Assenti per approfondire il significato di questo prestigioso riconoscimento.

Congratulazioni per il premio come uno dei 100 migliori studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro in Italia per il secondo anno consecutivo. Come ha reagito alla notizia?

Sono molto onorato e orgoglioso di questo premio. È il risultato del duro lavoro e dell’impegno costante del nostro team e rappresenta un riconoscimento per la qualità dei servizi che offriamo ai nostri clienti.

Quali sono le caratteristiche che rendono lo Studio Assenti unico nel suo settore?

Penso che la nostra esperienza pluriennale e la continua formazione dei nostri collaboratori siano elementi chiave che ci distinguono. Ma soprattutto, credo che la nostra capacità di ascoltare le esigenze dei clienti e di offrire soluzioni personalizzate sia ciò che ci ha permesso di ottenere questo premio.

Quali sono i servizi che offre lo Studio Assenti e come aiutano le imprese?

Offriamo servizi di consulenza del lavoro, fiscale e tributaria, societaria ed anche internazionalizzazione delle imprese. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le imprese a navigare in un contesto economico in continuo cambiamento, fornendo loro soluzioni personalizzate e consulenza di elevato livello.

Cosa significa per lei essere un punto di riferimento per il settore e un modello di eccellenza per l’Italia?

Significa molto per me, siamo molto orgogliosi di essere considerati un punto di riferimento per il settore e un modello di eccellenza per l’Italia. Un ringraziamento speciale va ai miei figli Andrea e Cristiana che con me contribuiscono a valorizzare le prestazioni del nostro Studio e tutto lo staff, i collaboratori, colleghi e partners Legali del nostro Team: è grazie al lavoro di tutti, ai nostri clienti e alle loro stimolanti richieste ed aspettative, che riusciamo sempre ad “alzare l’asticella” e a spingerci nella ricerca di nuove soluzioni che aumentino il valore aggiunto.

Questo premio è una motivazione in più per continuare a lavorare con impegno e dedizione per garantire sempre il massimo livello di servizio ai nostri clienti.