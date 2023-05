MONTEPRANDONE – L’Associazione Mosso Piceno Odv la Bottega della Fotografia, nel ambito del corso di fotografia, organizza un incontro con il fotografo Danilo Merlonghi.

Nasce a San Benedetto del Tronto nel 1973 e da sempre vive a Patrignone, un piccolo borgo in provincia di Ascoli Piceno. In occasione del diciottesimo compleanno riceve in regalo la sua prima fotocamera, scocca la scintilla che negli anni lo porterà ad esplorare i vari aspetti che concorrono alla creazione di un’immagine. Scoprendone la tecnologia, la storia, le regole compositive, l’importanza e lo studio della luce fino alla teoria del colore. Con il passaggio al digitale si appassiona alla gestione del colore ed alla stampa digitale.

Ben presto la passione per la fotografia si affiancherà a quella per i viaggi, che lo porterà a collaborare con diverse organizzazioni non governative impegnate in territorio Africano. La figura umana è il perno del suo stile fotografico. Gli scatti, seppur pienamente immersi nel contesto, non sono “rubati”, ma bensì frutto di una connessione empatica con i soggetti ritratti, con il loro stile di vita e con il territorio. Le sue immagini vogliono raccontare in modo tagliente o con ironia, storie di vita quotidiana, le storie di persone incontrate lungo il viaggio, in luoghi senza tempo, mostrandone ed evidenziando la loro umanità, la dignità, a fronte di condizioni di vita complicate e spesso al limite, ma che nonostante tutto sempre pronti a regalare un sorriso e un “benvenuto anche se non ti conoscono”.

L’evento si terrà mercoledì 17 maggio, alle ore 21, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Patrocinato dal Comune di Monteprandone, l’incontro è aperto a tutti, soci e non, e ad ingresso gratuito.