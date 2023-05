SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Direzione Futuro”, concluso il percorso di orientamento al lavoro ed alla persona del progetto organizzato dalla Cooperativa “A Piccoli Passi”. Segue il comunicato:

«Un riuscitissimo evento di restituzione ha concluso il percorso di orientamento al lavoro ed alla persona del progetto “Direzione Futuro”, organizzato dalla Cooperativa sociale “A Piccoli Passi”, ente capofila, con la collaborazione della FondazioneLavoroperlapersona, dell’Isc Sud di San Benedetto, di Tanjun Studio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha sostenuto la realizzazione del progetto stesso, svoltosi presso la scuola secondaria di primo grado “Cappella” di Porto d’Ascoli e rivolto a tutti i ragazzi delle terze. «Il tema dell’orientamento al lavoro – ha detto la dirigente dell’Isc Sud Franca Cecchini, nel corso dell’evento – che abbiamo sviluppato in questo progetto sperimentale, manifesta un comune sentire tra tanti attori della nostra comunità e nel primo ciclo è importante fare un percorso adatto in un processo che durerà per tutta la vita dei nostri ragazzi.

Importante è stato anche parlare di errori e fallimenti, visti come occasioni di crescita, così come lo è stato il tenere presente l’unicità del proprio progetto di vita, che deve guardare alle proprie inclinazioni personali e ai propri talenti. Ringrazio la professoressa Di Marino e tutti gli altri docenti coinvolti in questo progetto pilota, che ha dato risultati dei quali dobbiamo essere orgogliosi». Alessandra Spazzafumo, presidente di “A Piccoli Passi”, ha così commentato. «Ringrazio la dirigente dell’Isc Sud per aver condiviso con noi un progetto nel quale crediamo molto e vorremmo che qualcosa rimanga del nostro lavoro, come una piccola impronta personale in ciascuno dei ragazzi, che si sono impegnati tantissimo. Giocare, imparare e crescere sono state le parole chiave di questo progetto sperimentale che vuole insegnare a dare qualcosa a sé stessi, ma soprattutto agli altri».

Nel corso del piacevole pomeriggio, impreziosito da alcuni graditi intermezzi musicali da parte dei ragazzi presenti e concluso con un gustoso rinfresco, gli stessi hanno interagito con i relatori, con interessanti interventi, motivando molte delle scelte fatte nel corso del progetto. «Lavoro e persona sono concetti sinergici per campi di impegno complessi come cultura, educazione e ricerca – ha detto il program manager della FondazioneLavoroperlapersona, Giorgio Tintino – entrare nelle scuole per parlare di lavoro e farlo comprendere ai ragazzi per metterlo in relazione con la loro vita è stato un piccolo, importantissimo passo che vorremmo rifare in questa scuola e non solo». L’intervento della consulente Carla Parietti ha illustrato, invece, diversi degli aspetti trattati nel corso del percorso. «Imparare un lavoro – ha detto – vale per tutta la vita, perché non si finisce mai di fare esperienza. Anche se si fa sempre lo stesso lavoro, nel tempo si impara a ridisegnarlo per adeguarlo ai tempi, reinventandoci continuamente, facendo tesoro di ciò che si acquisisce, specialmente a scuola».

Il percorso di orientamento si è sviluppato attraverso tre laboratori realizzati con i ragazzi: “Generazioni tra le righe”, “Edugame” e “Laboratorio del fumetto” che sono stati oggetto di un confronto e di scambio. L’evento ha quindi confermato il successo del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, grazie ad un proficuo lavoro di rete sul territorio. Si ricorda inoltre che a fine Maggio si concluderà il percorso di potenziamento allo studio, realizzato sempre in collaborazione con l’Isc Sud ed inserito nel progetto “Direzione Futuro”».