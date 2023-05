CASTELNUOVO VOMANO – Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta nel piazzale della zona industriale di Castelnuovo Vomano, a seguito dell’incendio di una roulotte di grandi dimensioni.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno spento le fiamme che hanno avvolto completamente il mezzo. Per rifornire d’acqua i mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento, dalla sede centrale di Teramo è stata inviata sul posto anche un’autobotte. Una donna che si trovava all’interno della roulotte non ha riportato alcuna conseguenza e non ha avuto necessità di essere soccorsa dal personale sanitario. Al termine delle operazioni di intervento i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incendiato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castelnuovo Vomano e la Polizia Locale di Castellalto per gli adempimenti di propria competenza.