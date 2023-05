MARTINSICURO – Controlli dei Carabinieri, sospesa l’attività di una palestra per carenze riscontrate dal punto di vista igienico-sanitario e amministrativo. Segue la nota:

«In Martinsicuro, i Carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro e da personale della ASL di Teramo – servizio igiene -, provvedevano a sospendere l’attività di una palestra per carenze igienico sanitarie e amministrative.

I Carabinieri, in collaborazione con gli organi tecnici, a seguito del controllo avevano modo di appurare che per l’attività di palestra non era stata effettuata la prevista comunicazione al Comune di Martinsicuro. Inoltre si appurava che mancava l’acqua potabile, il locale da adibire a primo soccorso e la postazione munita del defibrillatore. Con l’ulteriore approfondimento si accertava inoltre che il locale seminterrato non aveva la prevista illuminazione e areazione.

Per tanto è stata immediatamente avvisata l’autorità sanitaria locale che si identifica nel Sindaco il quale ha immediatamente emesso l’ordinanza di sospensione dell’attività che i Carabinieri hanno notificato al titolare della palestra la quale è stata chiusa.

Sono in corso da parte dei Carabinieri del N.I.L. accertamenti in materia giuslavoristica inerente i lavoratori della palestra».