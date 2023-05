SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto a San Benedetto del Tronto per il Campionato Italiano Corsa su Strada 2023. Il prossimo weekend il Circuito Stradale Merlini della cittadina marchigiana vedrà sfidarsi i più forti interpreti della disciplina nelle categorie Juniores, Seniores e Master. La stagione agonistica del pattinaggio corsa entra nel vivo, dopo il primo appuntamento dell’anno, gli Indoor andati in scena a Pescara lo scorso febbraio.

Dal 12 al 14 maggio i 400 metri in asfalto a grana fine di via Gronchi saranno il teatro della Competizione, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e dalla Associazione sportiva “Pattinatori Sambenedettesi”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Oltre 350 gli atleti iscritti, a contendersi i titoli italiani nella manifestazione sportiva della Riviera della Palme che rappresenta uno dei primi test del 2023, in vista dei due appuntamenti principali della stagione: gli Europei francesi di luglio e i Mondiali di fine agosto, quest’anno ospitati in Italia, ad Alte Ceccato.

“Anche se il Campionato di San Benedetto non sarà determinante a fini selettivi per i prossimi impegni internazionali, rappresenta comunque una prima fase importante su cui costruire le basi – ha detto il Commissario Tecnico italiano, Massimiliano Presti – Sarà fondamentale avere indicazioni per preparare la Nazionale alla nuova stagione e in particolare per verificare il lavoro svolto dai singoli tecnici e dalle società, con le quali lavoriamo sempre in stretto contatto.

È l’anno del Mondiale che ospitiamo in casa – ha sottolineato il CT azzurro – e vogliamo dare il massimo. Ci sono alcuni ragazzi che quest’anno sono passati alla categoria Senior. Riponiamo molta fiducia e tante aspettative verso di loro, ma non vogliamo affrettare i tempi, rischiando di bruciarli. L’inserimento nella squadra nazionale deve essere graduale. L’obiettivo è quello di creare il giusto mix tra atleti giovani e campioni maturi, per costruire un gruppo competitivo anche per le prossime stagioni”.

A San Benedetto pattini e rotelle pronti alla competizione. Si parte venerdì 12con le prove del circuito. Spazio poi alle gare sprint ed eliminazione di sabato 13 maggio. Si chiude domenica 14, con il Giro sprint, la gara a punti e la finale in linea dei Master.

Segui il Campionato Strada in diretta streaming e rivivi le emozioni delle gare sui podcast della FisrTv: qui

Tutti i Risultati sulla bacheca virtuale Fisr: qui

Seguici sul sito federale: qui

Il programma delle gare

Sabato 13 maggio ore 8/8.30 – ritrovo Giuria e concorrenti

Gara 100 sprint Juniores qualifiche M/F

Gara 100 sprint Seniores qualifiche M/F

Gara a Eliminazione Juniores semi finali M/F

Gara 100 sprint Juniores quarti M/F

Gara 100 sprint Seniores quarti M/F

Gara a Eliminazione Seniores semifinali M/F

ore 15.30/16 – ritrovo Giuria e concorrenti

Gara 100 sprint Juniores semifinali M/F

Gara 100 sprint Seniores semi finali M/F

Gara a Eliminazione Juniores finali M/F

Gara a Eliminazione Seniores finali M/F

Gara 100 sprint Juniores finali M/F

Gara 100 sprint Seniores finali M/F

Gara in Linea Master

Gara Team Sprint Juniores/Seniores semifinale M/F

Gara Team Sprint Juniores/Seniores finale M/F

Domenica 14 maggio ore 8.30/9 – ritrovo Giuria e concorrenti

Gara Giro Sprint Juniores qualifiche M/F

Gara Giro Sprint Seniores qualifiche M/F

Gara a Punti Juniores semifinali M/F

Gara a Punti Seniores semifinali M/F

Gara Giro Sprint Juniores quarti M/F

Gara Giro Sprint Seniores quarti M/F

Gara in linea Master finale M/F

Gara Giro Sprint Juniores semifinali M/F

Gara Giro Sprint Seniores semifinali M/F

Gara a Punti Juniores finali M/F

Gara a Punti Seniores finali M/F

Gara Giro Sprint Juniores finali M/F

Gara Giro Sprint Seniores finali M/F