SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono le attività di screening che vedono il Rotary Club di San Benedetto in prima linea per la prevenzione e la diagnosi precoce di alcune forme di patologie. Lo scorso weekend il camper sanitario rotariano ha stazionato in piazza Giorgini e in tanti si sono sottoposti agli esami per la diagnosi del glaucoma e dell’ipoacusia infantile. Complessivamente le attività di screening hanno visto coinvolte circa 150 persone.

Sabato 13 maggio sarà invece la volta della prevenzione dei tumori cutanei attraverso una iniziativa che, sempre in piazza Giorgini (dalle 9 alle 13) vedrà protagonisti i medici dell’Adeca (Associazione Dermatologi Campani), in collaborazione con il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, la sezione sambenedettese della Croce Rossa Italiana e l’Inner Wheel di San Benedetto. Saranno effettuate consulenza dermatologiche gratuite per la prevenzione del Melanoma e del Non Melanoma Skin Cancer.