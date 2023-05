articolo di Diana Cameli

GROTTAMMARE – Il duo comico, composto da Alberto Barabucci e Riccardo Lombardelli, sbarca per la prima volta a Grottammare. Muovono i primi passi nel non troppo lontano 2018. Diventano, poi, un vero e proprio fenomeno social, raggiungendo il successo. Attualmente vantano su YouTube circa 19.000 iscritti e su Facebook 204.256 followers.

Li conosciamo come le voci “dietro” ai video di personaggi famosi o anche video diventati virali. L’audio originale viene sostituito dal loro doppiaggio in dialetto marchigiano. L’approccio è comico, ironico, pensato e mai banale. Spaziano dallo scenario politico, quotidiano fino a quello sportivo.

È legittimo affermare che sono diventati uno dei principali biglietti da visita della Regione Marche. Nulla hanno da invidiare alla Riviera delle Palme od alla Riviera del Conero. Non manca all’appello lo sguardo rivolto ad Ovest, verso le montagne dei nostri Appennini, con tutte le loro perle.

È, inoltre, doveroso ringraziarli per aver portato le Marche, non soltanto come luogo geografico, fuori dai suoi confini. Hanno guadagnato la simpatia di utenti non solo marchigiani. I quali avranno chiesto a qualche amico del posto, o coinquilino, una “traduzione” lampo. A questo punto, però, il loro orecchio si sarà abituato.

Durante un’intervista del 2022 con Lara Stortini e Roberto Ghergo, hanno confessato che nei loro video, rispetto agli spettacoli live, viene inevitabilmente penalizzata l’improvvisazione. Grottammare non vede l’ora di ospitare questi due artisti, apprezzandone i profili a 360 gradi. Ciò che il teatro conserva, dopotutto, è proprio la genuinità e la spontaneità dell’arte.

Sul palco saranno accompagnati dalla presentatrice Lea Calvaresi e da Amar Shahin e Martina Gasparrini alla cura dell’aspetto coreografico e musicale.

È il caso di concludere, dicendo: «Vi aspettiamo a casa vostra!».