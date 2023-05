Portieri

BERTI 5,5 Il portiere ex giovanili della Roma, che poi si è trasferito al Siena a gennaio, ha giocato le prime quattro gare da titolare per poi tornare a calcare il campo a Genzano contro il Cynthialbalonga dopo l’infortunio di Guerrieri e successivamente contro il Chieti. Non irresistibile tra i pali, ha ancora tante lacune da dover colmare, è giovane e può ancora crescere.

CORCI 6 L’estremo difensore di proprietà del Genoa ha dimostrato di avere grande personalità, ha le giuste caratteristiche e tutte le carte in regola per poter diventare un titolare. A gennaio fa ritorno in Liguria per poi essere girato in prestito al Roma City.

GUERRIERI 7,5 Ha dimostrato di essere un grande giocatore e ha messo la sua esperienza a disposizione della squadra. Sono tante le parate fondamentali che hanno salvato la porta rossoblu. Chiude la stagione con 5 clean sheet e un rigore parato contro il Vastogirardi.

MARONE 8 Arriva nel bel mezzo del caos societario e non fa mancare mai il proprio contributo quando viene chiamato in causa. Una stagione a dir poco fantastica per lui in cui ha giocato 9 gare di cui in 7 non ha subito gol. Impossibile scordarsi dei due rigori parati contro la Vastese e pensare che arriva in rossoblu da svincolato dopo l’esperienza con il Mantova conclusa l’estate scorsa.

MAZZI sv Arriva nella sessione di mercato invernale ma gioca soltanto due gare contro il Notaresco e il Trastevere.

Difensori

AGOSTINONE 6,5 Forse è uno dei tanti profili di esperienza su cui la Samb può contare. Arriva in rossoblu dopo la stagione con il Novara ma non è al 100% della condizione ed ha dovuto affrontare dei problemi di salute. Con il lavoro e con il silenzio si rimette in gioco e si guadagna il posto da titolare. Disputa sempre le partite con grande ordine ed è a disposizione della squadra giocando da difensore centrale e all’occorrenza da terzino sinistro.

ALBONI 6 Dopo l’infortunio rimediato al crociato nella scorsa stagione, torna a novembre in rossoblu e si rivede in campo a fine gennaio. È sempre difficile ripartire dopo un problema fisico del genere ma il terzino 2002 ha risposto bene sul campo. La speranza è quella di rivederlo con la maglia della Samb esprimendosi ai suoi massimi livelli, che conosciamo molto bene.

BIANCHINO sv Disputa solo le prime due gare di campionato e da li non calca più il campo. A metà dicembre lascia la squadra.

BOTI 6,5 Ad inizio stagione fatica a trovare spazio ma piano piano riesce ad emergere. Da terzino sinistro mostra delle buone capacità fisiche e tecniche. L’olandese classe 2004 era uno dei profili più interessanti ed è stato sicuramente un peccato averlo ceduto a metà stagione al Genoa, dove ad oggi sta ben figurando.

CONSON 6 Una stagione dai due volti. Alterna la stagione con prestazioni di spessore ed altre in cui ha commesso qualche disattenzione di troppo. Del resto il suo campionato è sufficiente, può sicuramente fare e dare di più ma è comprensibile che lavorare in una società in cui la gestione è catastrofica, non è affatto facile.

KARKALIS 6,5 Arriva nel mercato di riparazione e viene schierato con continuità dopo la gara col Notaresco. Difensore roccioso, forte nei contrasti aerei ed è dotato si un buon lancio con il suo mancino agendo spesso da regista.

LUCCARINI sv Il terzino classe 2003 gioca il finale della gara d’andata con il Notaresco ma per il resto non viene mai schierato. A dicembre lascia la rosa.

LUZZETTI 6,5 Arriva dal Grosseto a metà stagione in un momento critico. Nelle prime gare è autore di prestazioni poco convincenti ma dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro gare è sembrato un altro giocatore: disputa ad alti livelli le sue ultime gare giocando con spensieratezza ma anche con grande personalità. Spinge in fase offensiva sul suo lato ed è molto attento in fase difensiva.

MAUTHE 6 Il belga, arrivato in prestito dal Palermo, gioca gran parte della stagione da terzino destro ma non svolge a pieno le sue funzioni. Preferisce rimanere più arretrato e da poco supporto sulla fascia in attacco. Sembrerebbe rendere meglio da difensore centrale considerando anche la sua stazza fisica.

MIGLIORINI sv Gioca 7 gare ma con poco minutaggio. Dopo la panchina contro il Vastogirardi nella gara di andata è sparito dai radar. Dove è finito Migliorini? Possibile che la società non abbia neanche comunicato la rescissione, se c’è stata?

MURATI 6 Trova più spazio nel girone d’andata e in quello di ritorno gioca solo quattro partite. È un 2003 che può ancora crescere grazie anche alle due stagioni in D con Montegiorgio e Castelfidardo. Perfetto l’assist, l’unico, per Chinellato nell’1-3 contro il Tolentino.

SCARPONI sv Il classe 2004 esordisce nell’ultima gara contro l’Avezzano ed è sembrato essere un giocatore tosto e che non fa mancare il proprio impegno.

SCIARRA sv Anche lui un prodotto delle giovanili, un classe 2005. La speranza è che la Sambenedettese del futuro possa vedere in campo i moltissimi giovani giocatori presenti a San Benedetto.

VISCARDI 6,5 Gioca praticamente tutte le gare. Il terzino ex Benevento sembrava non aver convinto nel girone d’andata tant’è che era ad un passo dal ritorno in terra campana. Alla fine rimane in rossoblu e nella seconda parte di stagione migliora di gara in gara soprattutto nel finale di stagione. Per lui 3 assist in rossoblu.

ZAFFAGNINI 6 Una stagione difficile per il difensore centrale che alterna il suo periodo in Riviera tra campo e molti problemi fisici. È un profilo di esperienza ma anche lui ogni tanto commette errori di distrazione. Segna un gol nella trasferta di Trastevere.

Centrocampisti

AMATO sv Nel girone d’andata veste la maglia del Chieti ma nella sessione invernale di mercato passa alla Samb che lo prende in prestito dalla Virtus Entella, proprietaria del cartellino. Gioca pochi spezzoni di 4 partite.

ACUNZO sv Arriva ad ottobre durante la gestione Prosperi. Trova pochissimo spazio e dopo soli due mesi lascia la squadra.

ANGIULLI 6,5 Nella prima parte di stagione non è al top della condizione, fatto dovuto anche agli infortuni della stagione passata, e in campo era irriconoscibile. Nel girone di ritorno si riprende piano piano arrivando alle ultime partite del campionato ad una buona condizione dove si rivede l’Angiulli del primo anno in rossoblu anche a livello tecnico-tattico. Segna un gol di pregevole fattura contro il Matese e offre 2 assist.

BEKAERT sv In estate si parlava bene di lui ma la sua parentesi in rossoblu è più che un incubo: a novembre la Samb ufficializza il suo arrivo dopo la telenovela del transfer durata 4 mesi. A dicembre, senza mai essere stato convocato e senza mai esordire, anche lui sparisce dai radar facendo ritorno in Belgio.

FAVO 6 Inizia il campionato con la Vastese e approda alla Samb a dicembre. Gioca praticamente tutte le partite e ne salta una (contro il Cynthialbalonga) per squalifica. È un giocatore dotato di grande fisicità e di una buona tecnica.

FELIZ 5,5 Un’esperienza molto difficile per il portoghese in nuovo campionato. È dotato di una buona tecnica ma non si esprime al massimo delle sue capacità e pecca di costanza. Gioca come terzo di centrocampo e nel finale di stagione viene provato anche da falso nueve, trovando delle difficoltà spalle alla porta. Per lui due gol in rossoblu contro il Chieti e il Matese e un assist.

LULLI 6,5 È uno dei punti cardine del centrocampo. Durante la stagione ha accusato anche lui di qualche problema fisico ma in campo non è mai mancato il suo impegno. Da subentrato ha cambiato spesso cambiato le partite, un esempio può essere la trasferta di Trastevere. Non ha più modo di scendere in campo dalla gara di Porto d’Ascoli alla fine della stagione. Per lui un gol quest’anno contro il Chieti.

PROIA 7 Un centrocampista che di sicuro non scopriamo oggi e anche le stagioni passate con il Trastevere parlano da sole. Un giocatore completo tecnicamente che ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo. Oltre a ciò è molto bravo anche in fase di realizzazione: per lui 6 gol e 2 assist quest’anno.

TASSI 5,5 Ci si aspettava qualcosa di più da lui: nel girone di andata trova più spazio senza mai convincere. Dopo un lungo periodo di panchina torna col botto in campo segnando l’1-0 decisivo nel finale contro il Tolentino. Nelle ultime partite si è visto qualche miglioramento.

Attaccanti

CARDELLA 6 Sarò un po’ critico. Dopo il grande campionato che ha disputato lo scorso anno, il 7 rossoblu manca di continuità e molto spesso ha trovato difficoltà ad esprimersi. Sicuramente la situazione che si è creata quest’anno non l’ha di certo aiutato. La sua stagione è comunque sufficiente nonostante molte gare in colore. Per lui 8 gol e 4 assist anche se da uno come lui ci si può aspettare molto di più. Si becca 3 espulsioni ingenue di cui 2 nel giro di tre partite e sbaglia due rigori uno con il Trastevere e uno con il Matese, entrambi al “Riviera”.

CHINELLATO 6 Gioca le prime 7 partite, segna 3 gol e offre 2 assist. Per quanto fatto vedere non ha fatto male, ma la domanda più importante è: dove è finito?

DEL MORO 6,5 Alfonsi lo aggrega alla prima squadra e lo fa esordire contro il Cynthialbalonga ma trova più spazio con Manoni. Il classe 2005 del settore giovanile nonostante fosse alla prima esperienza ha dimostrato di saper fare bene e come già detto la Sambenedettese deve ripartire dagli under come lui ed ha tutte le carte in regola per poter giocare in Serie D.

EMILI 5 Forse una delle delusioni di questo campionato. È sicuramente un calciatore tecnicamente molto valido ma non ha inciso nel modo in cui ci si aspettava nella sua esperienza in rossoblu. Viene alternato come esterno d’attacco e trequartista. L’unica gara in cui ricordo una sua gran prestazione è sicuramente l’andata contro il Tolentino dove ha anche messo a segno un gol eccezionale.

LACHIR sv Anche lui arrivato in estate vive una brutta esperienza. Non calca mai il campo, ha problemi fisici e viene ceduto al Ferentino a dicembre.

MARRAS 7 Ad inizio stagione con Alfonsi viene impiegato poco e nell’Alfonsi-bis si ritaglia il suo spazio trovando continuità anche con Manoni. Rapido, imprevedibile e dotato anche di un buon sinistro. Un giovane interessante che si è fatto notare con 4 gol e 6 assist in questa stagione.

TORROMINO 5,5 Inizia la stagione al Livorno dove trova pochissimo spazio per via di un infortunio e arriva a dicembre alla Samb. Nella sua esperienza a San Benedetto ha deluso un po’ le aspettative nonostante la sua grande carriera e non ha mai inciso. Per lui solo un gol su calcio di rigore contro il Nuova Florida e non verrà più schierato dalla gara col Porto d’Ascoli fino al termine del campionato.

VITA 7,5 Dopo un inizio dove è quasi sempre partito dalla panchina, l’11 disputa una grande stagione da titolare dimostrandosi un attaccante molto pericoloso con i suoi dribbling. È freddo e cinico sotto porta e dal dischetto. 10 gol e 5 assist alla Samb.

UMILE 5 Gioca quasi tutto il girone d’andata dove ha trovato tante difficoltà oltre che tattiche anche tecniche. A dicembre si svincola e va all’Angri.

Allenatori

ALFONSI 5,5 Viene riconfermato dopo una vera e propria impresa che ha permesso alla Samb di raggiungere e vincere i play-off. Viene esonerato dopo 5 gare vincendo 2 partite (Montegiorgio e Chieti), un pareggio (Notaresco) e due sconfitte (Cynthialbalonga e Nuova Florida). Torna sulla panchina rossoblu dopo l’esonero di Prosperi dove ottiene 4 vittorie (Termoli, Fano, Avezzano e Montegiorgio), un pareggio (Vastogirardi) e 3 sconfitte (Matese, Vigor Senigallia e Cynthialbalonga). Proprio dopo il ko in quel di Genzano rassegna le proprie dimissioni revocabili insieme a Visi ma dopo qualche giorno decide di renderle irrevocabili, non tornado di fatto ad allenare. L’ex mister rossoblu nell’arco della stagione appena conclusa non ha mai dato un’identità di gioco ben precisa alla squadra variando delle buone gare ad altre senza idee. Con lui la Samb guadagna 20 punti in 13 partite (6 vittorie 2 pareggi e 5 sconfitte).

PROSPERI 5 Ho sempre avuto grande stima verso di lui e sono più che sicuro che non ha avuto modo di potersi esprimere a pieno con dei calciatori che avrebbero potuto fare il suo gioco. Queste rimangono mie opinioni personali ma rimango dell’idea che sia un grande allenatore e ho osservato il suo modo di allenare. Comunque tolto questo, debbo dare un voto guardando i risultati e la sua esperienza a San Benedetto non è sicuramente positiva: 5 punti in 6 partite (una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

MANONI 8 Personalmente quando fu annunciato non ero convinto al 100% ma quando i risultati parlano c’è solo da congratularsi con il mister per il lavoro fatto. Anche lui è arrivato nel bel mezzo del caos societario ma ha dimostrato una personalità invidiabile da tutti, ha dato un’identità ben precisa ai suoi calciatori compattando un gruppo che sembrava ormai alla deriva. Con lui i rossoblu incassano 22 punti in 15 partite (6 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte) che valgono la salvezza, fino a poco tempo fa inarrivabile.

“”””Presidente”””””

RENZI NO COMMENT Preferisco non commentare anche perché i fatti parlano per lui. Potrei dargli un bel voto nel momento in cui se ne va e a San Benedetto del Tronto non esisterà più la “Renzese” o “quella roba la” come direbbe il collega Buscemi.