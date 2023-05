MONTEFIORE DELL’ASO – Domenica 21 maggio si corre a Montefiore dell’Aso la prima edizione del Memorial Luciano Giannetti, gara podistica sulla distanza di 10 km, valevole per il XIV Criterium Piceni & Pretuzi. La partenza avverrà da piazza Antognozzi, davanti alla Pasticceria Dorina alle ore 9, mentre alle 9.05 prenderà il via la camminata ludico motoria non competitiva sulla distanza di 5 km.

L’organizzazione è a cura dell’associazione sportiva Marà Avis Marathon, con la collaborazione del Comitato per i Festeggiamenti di Santa Lucia, Santa Patrona di Montefiore dell’Aso, la Polisportiva Montefiore Calcio e la locale amministrazione comunale. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 19 maggio alle ore 12 all’indirizzo mail: iscrizioni@sportforyou.info indicando nome, cognome, data di nascita, numero di tessera ed ente di appartenenza.

Per informazioni: Pasquale 347 8778756. La gara è dedicata alla memoria di Luciano Giannetti, referente storico della comunità sportiva montefiorana, recentemente scomparso e ricordato per gli insegnamenti che ha lasciato a generazioni di giovani sportivi sui temi della collaborazione sociale e del rispetto umano.

Il Comitato per i Festeggiamenti di Santa Lucia, con la nuova eletta Presidente Carlotta Arduini ed il nuovo Direttivo, hanno accolto con gioia la proposta di Marà Avis e subito pensato a coordinarsi con la società Polisportiva Montefiore per dedicare il percorso podistico sui territori di Montefiore e una piccola parte del Comune di Massignano, che si ringrazia per l’ospitalità.

Il percorso di 10 km si articola lungo le strade principali del paese, con punti di ristoro regolati dai collaboratori del Comitato e dalle Associazioni montefiorane per giungere all’arrivo presso il campo sportivo “Giulio De Vecchis”.

La premiazione avverrà nella splendida cornice del Parco de Vecchis, all’altezza del viale che dall’aprile 2022 porta il nome di Luciano, in seguito al progetto della famiglia, coinvolta nella premiazione e di alcuni amici fedeli che hanno anche installato un’insegna. Il Comitato per i Festeggiamenti organizza dal 18 al 21 maggio quattro giorni di festa, esibizioni, sport, giochi, buon cibo e comicità per celebrare Santa Lucia, sentita patrona del territorio montefiorano.