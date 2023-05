SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 9 maggio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– una variazione urgente al Bilancio di Previsione per lo svolgimento delle prove concorsuali volte alla selezione di nuovo personale per il Corpo di Polizia Municipale (che obbligatoriamente devono svolgersi con strumentazione informatica) e per il finanziamento del servizio di salvataggio lungo le spiagge libere. La variazione alloca una parte delle maggiori entrate registrate dalla riscossione del Canone Unico Patrimoniale nella misura di € 26.000,00 per lo svolgimento delle prove concorsuali e € 34.000,00 per il finanziamento del servizio di salvataggio;

– la programmazione delle manifestazioni in calendario per il mese di maggio in ambito commerciale, sportivo e di promozione del territorio;

– la prima tranche di contributi comunali destinati a sostenere progetti realizzati da diverse associazioni e gruppi del territorio in ambito sociale;

– l’autorizzazione alla mobilità per interscambio tra un agente di Polizia Municipale di San Benedetto e uno di Fermo a partire dal prossimo settembre;

– la variazione agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione, necessaria per far fronte a richieste di pagamenti superiori a quanto preventivato.