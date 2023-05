SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova ambulanza implementa il parco macchine della Croce Rossa di San Benedetto del Tronto in occasione della giornata internazionale della Croce Rossa grazie all’impegno e al sacrificio dei volontari.

“L’ambulanza che si unisce alle altre due unità mobili di rianimazione – ha detto il Presidente Cristian Melatini – è equipaggiata per il soccorso avanzato ed è accessoriata con una sedia scendi scale motorizzata che si unisce alle altre tre presenti sugli altri mezzi. Il sacrificio dei volontari che ha permesso di mettere al servizio della Comunità questo nuovo mezzo, acquista ancora più valore perché giunge in concomitanza con la settimana dedicata alla Croce Rossa”.

Una ricorrenza fortemente sentita anche dal territorio su cui l’ambulanza transiterà per prestare soccorso e servizi in aggiunta agli altri mezzi che ogni giorno da 150 anni, comunicano che siamo ovunque, per chiunque.

Da lunedì 8 maggio per tutta la settimana, nei Palazzi Comunali di San Benedetto del Tronto e Monteprandone sarà esposta la bandiera della Croce Rossa Italiana. Le amministrazioni locali inoltre, partecipano alla nostra ricorrenza illuminando di rosso il monumento del Pescatore, simbolo della Riviera delle Palme e il palazzo comunale di Piazza dell’Aquila.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che ricorre nell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, è nella quotidianità dei Volontari che sentono questa ricorrenza come una festa da vivere come una missione, un impegno, una scelta di esserci per il prossimo ogni giorno.