ASCOLI PICENO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 21 di ieri, martedì 9 maggio, per un incidente stradale lungo la Circonvallazione Nord, in corrispondenza dell’incrocio con via Leoncavallo. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un furgone.

La squadra dei Pompieri di Ascoli Piceno, che è prontamente intervenuta dalla centrale, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti degli automezzi coinvolti. Successivamente i i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto 118 e Polizia Locale.