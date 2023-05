SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 11 maggio si celebrerà la Seconda Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, istituita nel 2022 dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile) al fine di sensibilizzare la popolazione verso i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, le cui conseguenze sono ormai drammatiche e tragicamente trascurate, sia per la messa in campo di adeguate strategie di prevenzione, sia in termini di risorse per la cura.

I Disturbi del Neurosviluppo comprendono un insieme di condizioni patologiche che insorgono durante l’infanzia e alterano il normale percorso di crescita del bambino, con compromissione delle caratteristiche neurologiche, psichiche e delle capacità di apprendimento, in un decorso che investe nella maggior parte dei casi l’intera traiettoria evolutiva, ma anche le successive fasi della vita, persistendo anche nell’età adulta.

Già nel 2007 il “Lancet”, prestigiosa rivista scientifica, lanciò l’allarme su quella che definì la “Pandemia Silenziosa” che si diffonde nella indifferenza generale soprattutto nel Nord del pianeta, fatta di disturbi o atipie funzionali del Sistema Nervoso causate da problemi che riguardano le prime fasi di sviluppo intra o extrauterino, ma che si riflettono sul futuro comportamento ed apprendimento dell’individuo in quadri spesso coesistenti, multipli e reciprocamente interferenti. Questi riguardano la Disabilità Intellettiva, i Disturbi di Spettro dell’Autismo, i Disturbi del Linguaggio, i Disturbi dell’Apprendimento, i Disturbi della Coordinazione Motoria, i Disturbi dell’Attenzione e del Comportamento. Le linee di sviluppo tipico vengono alterate da questi processi con ripercussione sul funzionamento personale, sociale, lavorativo e scolastico.

Siamo quindi alla seconda edizione di questo importante appuntamento, volto alla divulgazione del tema, alla sensibilizzazione sulla importanza di investire sulla promozione del neurosviluppo e sulla cura delle traiettorie evolutive atipiche dei nostri bambini.

Per questo la UMEE (Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva) della AST di Ascoli Piceno, nella sezione di San Benedetto del Tronto, organizza per conto della SINPIA un evento presso il centro cittadino in Viale Secondo Moretti, ove sarà presente un gazebo presso il quale gli operatori distribuiranno materiale cartaceo informativo e saranno a disposizione della popolazione dalle ore 15,30 alle ore 19,00 per ogni eventuale domanda o curiosità sui temi relativi alla salute neuropsichica della infanzia.

Contestualmente il Comune di San Benedetto ha condiviso la partecipazione all’iniziativa per la Celebrazione di questa importante giornata attraverso l’illuminazione serale del Torrione. Molti Comuni italiani faranno altrettanto illuminando la facciata comunale o un monumento cittadino per dare visibilità e forza alla iniziativa.