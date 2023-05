JESOLO – Ottimi risultati per gli atleti del Porto Polisportiva 85 all’Ironman 70.3 di Jesolo, al quale hanno preso parte quasi 2500 atleti provenienti da tutto il mondo. Walter D’Ambrosio ha concluso l’impegnativa competizione con il tempo di 6h12’, Giuseppe Campanelli ha impiegato 6h36’ e Donato Dente 7h06’, al termine di una prestazione da incorniciare, se si pensa che ha iniziato a praticare questa disciplina da poco meno di un anno.

L’Ironman 70.3, come dice il nome stesso, è una gara massacrante, composta da tre frazioni: la prima di 1900 metri di nuoto, seguita da 90 km di corsa in bicicletta e da 21,1 km di corsa e quindi richiede un grande spirito di adattamento alla fatica e un allenamento particolare. Il “Capo” del Porto Polisportiva 85 Roberto Silvestri e il presidente di questo gruppo Roberto Marcelli hanno inviato le proprie congratulazioni ai tre validi atleti rossoblù, che hanno tenuto alto il nome di San Benedetto anche in una competizione così prestigiosa.