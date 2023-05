FERMO – Controlli interforze nel Fermano: l’obiettivo dei “servizi di movida” è quello di prevenire episodi di illegalità soprattutto legati al consumo di stupefacenti e alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, oltre che garantire il sereno svolgersi della vita notturna. Segue la nota della Questura:

«Sono proseguiti anche nella serata di sabato i costanti servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore di Fermo.

Gli equipaggi della Questura, l’unità cinofila della Guardia di Finanza, il personale della Sezione Polizia Stradale di Fermo e della Polizia Locale di

Porto Sant’Elpidio, hanno presidiato il quartiere costiero di Lido Tre Archi (in cui si registrano i primi arrivi dei proprietari delle seconde case),

nonché i comuni di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, nei quali complice l’inizio della bella stagione si sono affollati residenti e i primi

turisti.

L’obiettivo dei “servizi di movida” è quello di prevenire episodi di illegalità soprattutto legati al consumo di stupefacenti e alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche oltre che garantire il sereno svolgersi della vita notturna, soprattutto nei principali locali e nelle aree cittadine di maggiore aggregazione giovanile. Sono state controllate 355 persone e 257 veicoli.

La volante della Polizia di Stato è stata contattata, poi, dal titolare di un B&B, il quale aveva consegnato le chiavi del suo locale a una coppia di giovani, per poi trovarlo occupato da altre 4 persone, nessuna delle quali con l’intenzione di affittare altre camere, che anzi venivano messe a soqquadro.

Poco prima dell’arrivo della polizia tutti e sei i giovani ventenni fuggivano a bordo di un’utilitaria, ma venivano fermati dopo pochi chilometri, precisamente in via Cavour, dalla pattuglia e sanzionati sia perché viaggiavano contravvenendo alle norme del Codice della Strada relative al numero massimo di occupanti previsto dalla carta di circolazione per quel veicolo e anche perché privi delle cinture di sicurezza. I giovani, ricondotti dal titolare, si scusavano e si accordavano per proseguire il soggiorno.

I controlli si estendevano anche a 5 esercizi commerciali, nella fattispecie bar e pub ubicati a Porto Sant’Elpidio e Lido Tre Archi, frequentati da

avventori per lo più di origine straniera e con precedenti di polizia, per poi concludersi nel comune di Porto San Giorgio, in via XX Settembre, nelle zone di ritrovo dei teenagers e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria, via Oberdan, via Trevisani, piazza Bambinopoli, lungomare centro, via Rismondo e piazza Gaslini senza riscontrare criticità».