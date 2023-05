Scienziati nel Pallone. Samb, la passione resiste nonostante la grave crisi societaria

Si è parlato delle vicende sportive e societarie di Samb e Porto d'Ascoli. In studio con i nostri Scienziati il tifoso Nazzareno Urbinati, secondo il quale "senza il "Ballarin" non torneremo più in serie B". Conduce Antonio Di Salvatore

di Redazione