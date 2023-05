SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comandante Interregionale dei Carabinieri “Podgora”in visita presso il Comando Provinciale. Il Generale Bernardini ha visitato il Comando Provinciale dell’Arma, il Comune di Ascoli Piceno, la Prefettura, il Palazzo di Giustizia, il Palazzo Vescovile ed alcune caserme dell’Arma. Segue la nota:

«Visita del Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini al Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno. Il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, competente sulle regioni del Centro Italia e sulla Sardegna, è stato ricevuto dal Colonnello Giorgio Tommaseo nella Caserma sede del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, intitolata al Maresciallo Sergio Piermanni.

L’alto Ufficiale ha portato il saluto ad una rappresentanza di Carabinieri, di ogni ordine e grado, del Comando Provinciale, delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, nonché ai soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ascoli Piceno. Proprio ai Carabinieri in congedo il Generale Bernardini ha rivolto il primo saluto, ricordando l’importanza e la forza del legame tra questi ed i Carabinieri ancora in servizio. Proseguendo il suo discorso, ha riconosciuto il quotidiano impegno dei Carabinieri dell’intera provincia, costantemente profuso e confortato dagli ottimi risultati sul piano operativo. Il Generale Bernardini si è poi soffermato sull’assoluta rilevanza dei valori fondanti dell’Arma e dell’etica del Carabiniere, punto di convergenza della consapevolezza del proprio ruolo, della responsabilità e della partecipazione quotidiana ai bisogni delle persone.

Dopo il saluto ai Carabinieri in servizio ed in congedo ed una breve visita all’infrastruttura, il Generale Bernardini, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha incontrato, presso il Palazzo Comunale, il Sindaco di Ascoli Piceno Dott. Marco Fioravanti, successivamente si è recato presso S.E il Vescovo di Ascoli Piceno Gianpiero Palmieri e si è poi presso il Palazzo di Giustizia, dove ha salutato il Procuratore della Repubblica, Dr. Umberto Gioele Monti. Al termine, ha fatto visita al Prefetto, Dott. Carlo De Rogatis. Durante gli incontri con le autorità, il Generale Bernardini ha confermato il sentimento di convergenza di tutte le Istituzioni verso la salvaguardia della convivenza civile e del benessere collettivo, in un’ottica di proficuo coordinamento a cura del Prefetto, di funzionale aderenza agli indirizzi dell’Autorità Giudiziaria e di coerente collaborazione con gli enti deputati alla gestione delle comunità nel territorio.

Durante la giornata, il Comandante Interregionale ha avuto modo di visitare anche la Compagnia di San Benedetto del Tronto, dove ha incontrato e salutato il personale in servizio e gli organi di rappresentanza e successivamente, prima di fare rientro, le Stazioni di Monteprandone e Villa Pigna Bassa di Folignano».