SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oltre cinquanta atleti, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno ai campionati italiani di pesca sportiva, specialità canna da riva, delle categorie Master, Under 21 e Femminile, organizzati dall’Apsd San Benedetto Colmic del presidente Zefferino Guidi, in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva (Fipsas), l’amministrazione comunale di San Benedetto, la Capitaneria di Porto di San Benedetto e il Circolo Nautico Sambenedettese.

Tra i Master la vittoria è andata a Gianluca Barbieri dell’Asd Il Palamito di La Spezia, che ha preceduto sul podio Marco Bacchiani del Club Pesca Cervia e Luciano Togni dei Portuali Ravenna. Gara agguerrita tra gli Under 21, con il successo che è andato al foggiano Vittorio Cicchella della Fovea Fishing Club su Gabriele Del Rosario (Tornado) e sull’abruzzese Jacopo D’Eusanio (Kinetic Abruzzo).

«Sono state gare caratterizzate da un pescato non abbondante – ha detto Guidi – e quindi sono state necessarie tutte le abilità tecniche dei partecipanti ai campionati per superarsi. Sono felice anche per il ritorno della competizione femminile, che mancava da una decina di anni e per il grado di soddisfazione riscontrato da parte dei concorrenti».

In campo femminile la prima posizione in classifica è andata all’abruzzese Doriana D’Ilio del Fishing Team Ortona, che ha superato Federica Capitoni della società Amici del Mare Civitavecchia e la sarda Anastasia Lapis della Pesca Sportiva Laps. «Ringrazio tutto lo staff dell’Apsd San Benedetto – ha dichiarato il presidente rossoblù Zefferino Guidi – che ha contribuito fattivamente per la riuscita della manifestazione, ma anche la Capitaneria di Porto di San Benedetto, l’amministrazione comunale e il Circolo Nautico Sambenedettese».