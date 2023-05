SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’iniziativa organizzata dall’ Avis di San Benedetto del Tronto.

Domenica 21 maggio, dalle ore 14, presso l’Auditoriun “G. Tebaldini” di San Benedetto Del Tronto si terrà il corso di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica “Nelle tue mani“, tenuto dai docenti Andrea Chiavaroli e Umberto Petrini.

Dopo l’espletamento delle modalità di iscrizione, il corso si articolerà in due parti: nella prima verranno inizialmente illustrati gli argomenti del corso attraverso video e presentazioni per poi affrontare il tema delle varie problematiche dei bambini con particolare riferimento agli incidenti domestici in età pediatrica; nella seconda parte, invece, verranno spiegate le principali tecniche di disostruzione pediatrica con relative dimostrazioni e prove pratiche. A chi lo vorrà verrà anche rilasciato un attestato di partecipazione.

Per prenotazioni: 334 7745928 (sms, whatsapp) fino a esaurimento posti.