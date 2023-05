SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In giornata odierna intorno alle ore 14 si è tenuto il sorteggio per le Finali Regionali della Serie D di calcio a 5. La Sambenedettese Calcio a 5 affronterà la Mmsa Giovane Aurora, formazione di Jesi, e si giocherà l’andata venerdì 12 maggio alle ore 21.30 presso il Palasport Zannoni di Jesi. Il ritorno si disputerà venerdì 19 maggio.

La squadra jesina ha concluso il Campionato di Serie D Girone B al quinto posto a 41 punti qualificandosi ai play-off del girone riuscendo a battere in semifinale il Cdc 2018 per 2-3 e successivamente a battere in finale Santa Maria Nuova C5 per 1-2 dopo i tempi supplementari.

Dunque manca l’ultimo passo ad entrambe le squadre per aggiudicarsi la promozione in Serie C2.