SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 28 maggio, con partenza alle ore 9.30 da Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, torna “Corri con Martina”, un evento dedicato a tutti, non solo agli sportivi, ma anche a chi vorrà camminare, indossando la T-Shirt Tecnica da collezione, che si potrà avere con l’iscrizione di 10 euro negli stand posizionati in Piazza Giorgini.

Tutti i fondi raccolti con le iscrizioni saranno interamente dedicati alle attività di ricerca nell’Oncologia pediatrica.

“È importante impegnarci tutti insieme in “Corri con Martina”, dare un supporto straordinario per raccogliere fondi per contrastare il cancro, che purtroppo continua a “correre”- sottolineano gli organizzatori –

Bisogna sostenere la ricerca per individuare soluzioni innovative che anticipino il più possibile la diagnosi, trovino nuove terapie, nuovi farmaci e nuovi efficaci protocolli di cura”.

La manifestazione è dedicata, da sempre, a Martina, una giovane donna che ha fortemente raccomandato, prima di morire di tumore al seno, di “informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute.

La manifestazione prevede quattro tipi di partecipazione: la gara competitiva di 8.6 chilometri e contemporaneamente una gara competitiva “A 6 Zampe” da disputare insieme al proprio cane.

Il percorso è totalmente pianeggiante, con partenza e arrivo da Piazza Giorgini ed un percorso che si sviluppa sul lungomare di San Benedetto; la passeggiata ludico-motoria non competitiva di 4,6 chilometri, la passeggiata ludico-motoria non competitiva bambini/ragazzi “Boys Kids Run”, la passeggiata “Bau Run”, accompagnati dal proprio cane, lungo Viale Buozzi.

Ilriscaldamento pre-gara e il defaticamento all’arrivo sono a cura del Club Tonic, il “Corner della Salute”, in piazza Giorgini, proporrà attività orientate alla prevenzione e al benessere, grazie a consulenze specialistiche, screening, laboratori di “sana alimentazione” e “iniziative sportive” a basso impatto fisico.

“Corri con Martina” è nata dal grande impegno che i Lions profondono da anni nella lotta al cancro sia attraverso il “Progetto Martina”, il cui obiettivo è informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori, sia attraverso l’area dell’oncologia pediatrica, il cui obiettivo strategico è aiutare i bambini colpiti dal cancro a sconfiggere la malattia e a crescere bene.

L’organizzazione dell’iniziativa,è a cura dei Club Lions e Leo della Zona B della IV Circoscrizione del nostro Distretto 108A, è patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto, dall’Ordine dei Medici della Provincia di Ascoli Piceno e dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, è organizzata con la collaborazione tecnica della ASD Running Team d’ lu Mont.

È possibile effettuare la donazione online attraverso il sito www.corriconmartina.it.

Con l’iscrizione di almeno 10 euro si potrà avere la T-Shirt Tecnica da collezione, che potrà essere ritirata concordando le modalità con l’organizzazione.