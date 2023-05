SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Jordan Valdinocci, il pluricampione mondiale di Kick Boxing K-1, arte marziale molto spettacolare diffusa a livello internazionale, a San Benedetto per uno stage, è stato accolto dall’assessore allo sport, Cinzia Campanelli che si è congratulata con lui.

Un eroe “buono”, atleta e allenatore professionista di kickboxing e muay thai ( iscipline da combattimento che si svolgono su un ring, nelle regole sono permessi colpi quali pugni , calci, ginocchia e gomiti) è impegnato insieme alla fight house Pesaro in svariati progetti sociali, nelle scuole, con le forze dell’ordine e con i disabili.

Marchigiano, nato 31 fa a Pesaro, incoronato per ben 3 volte sul ring del K-1, gira il mondo, richiesto anche negli Usa, dove la disciplina è molto diffusa, per far conoscere ed apprezzare questo sport. Ha ottenuto anche dei riconoscimenti dalla sua città come il Plauso della città di Pesaro per meriti sportivi (2021,2023) ed ora si accinge a ricevere il premio della Regione come Maestro dello Sport.

Valdinoci era a San Benedetto per tenere uno stage tecnico Muay Thai – K1 sulla Riviera delle Palme, nella palestra “S22” il cui allenatore, Ricki Di Bonaventura, ha introdotto in città questa disciplina antica che arriva direttamente dal Giappone: la sigla K-1 sta per Karate, Kempo e Kickboxing.

“E’ un’attività fisica di alta qualità – sostiene Jordan -, coinvolge tutto il corpo, è un allenamento completo (cardiovascolare, muscolare etc) e salutista, nonostante sia uno sport da contatto. Aiuta a controllare gli istinti e a stare in guardia. E’ adatto per tutte le età”.

Per ora Jordan Valdinocci appare intenzionato a non lasciar le Marche. “E’ una regione che mi ha dato molto e sento di dover ricambiare – ha aggiunto – impegnandomi nelle scuole per far conoscere questa disciplina e trasmettere questa mia passione anche ai ragazzi che vivono dei disagi”.