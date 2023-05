GROTTAMMARE – Un centinaio di ragazzi tra i 16 e i 18 anni stanno svolgendo in queste settimane un’esperienza di formazione lavorativa presso diverse aziende del territorio, nell’ambito di un progetto del programma di mobilità studentesca “Erasmus” che unisce l’Italia alla Polonia.

In base al profilo di studi, i giovani sono impiegati in attività di bar e di ristorazione, in aziende produttive e vivaistiche.