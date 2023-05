MARONE 7 Si fa trovare sempre pronto respingendo le conclusioni da fuori, bene anche nelle uscite e la porta rimane inviolata

ALBONI 6,5 Torna titolare e gioca una gran partita proponendosi in sovrapposizione per aiutare la squadra in fase d’attacco e contiene come può uno scatenato Cissé.

MAUTHE 6 Gara sufficiente e viene ammonito per un fallo tattico su Cissé. Esce per Zaffagnini.

AGOSTINONE 6,5 Marca un attaccante fisico ed esperto come Dos Santos e nonostante lo abbia messo in difficoltà in un paio di situazione lo limita con attenzione.

LUZZETTI 6,5 Da seguito alle ultime buone prestazioni, è deciso nei contrasti e va tante volte al cross dal fondo del campo ma spesso pecca di precisione o non ci sono compagni sul secondo palo. Cresce nella ripresa.

ANGIULLI 7 Organizza il gioco e dalle ultime gare sembra ritrovato sia tatticamente che fisicamente. Ottima la punizione che da l’illusione del gol anche se probabilmente la sfera era entrata.

FAVO 6 Fa a sportellate in mezzo al campo, la sua fisicità gli permette di vincere molti duelli aerei e non. Molte azioni cominciano da lui.

PROIA 7 Sciupa un’occasione clamorosa al 20′ pt dove solo davanti a Coco incrocia con il sinistro ma la sfera si spegne al lato. Perfetto il cross con il contagiri per il gol del vantaggio di Cardella.

MARRAS 6 Si vede poco nel primo tempo ma nel secondo ha un paio di occasioni per fare male ma colpisce la sfera con poca precisione.

VITA 7,5 Nel primo tempo colpisce una traversa con un colpo di testa a palombella che per poco non sorprende Coco. Dal dischetto realizza il doppio vantaggio rossoblu con estrema freddezza e va in doppia cifra.

CARDELLA 7 Conquista molti falli e ha molti spunti per cercare di attrarre più difensori verso di se. Segna un gran gol da bomber con un colpo di testa calcolando perfettamente i tempi.

SCARPONI 6,5 Da subentrato indossa la fascia di capitano e a pochi minuti dal suo ingresso sfiora il gol con un destro potente che impegna Coco. Un giovane sambendettese da cui ripartire.

ZAFFAGNINI 6 Svolge con ordine il proprio compito.

DEL MORO 6 Entra bene in partita e prova qualche guizzo.

SCIARRA s.v.

KARKALIS s.v.

Allenatore

Manoni 7 Si chiude in bellezza con una vittoria una stagione piena di agonia, di critiche e di tanti problemi ma nonostante ciò da un’impronta alla sua squadra che gioca un calcio semplice. Con lui i rossoblu chiudono la stagione al settimo posto a pari merito con il Matese dopo un periodo in balia tra la zona play-out e la zona salvezza.