FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Scarpantonio, Tosti, Vaccari, Palavezzati, Ghidini, Di Bartolomeo, Alesiani, Paoloni, Gianfreda, Narducci, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, De Lucia, Zazzetta.

A disposizione: Tallè, Pellei, Fioretti. Coppa, Muratore.

FIRENZE – Penultima partita di campionato per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto che fuori casa ha affrontato il Firenze Rugby 1931, chiudendo il risultato sul 48-7. Un match tutto in salita per i rosso-blu, che hanno difeso la propria metà campo per quasi tutto il tempo. Firenze sempre in attacco, molte le azioni che hanno impegnato la difesa dell’Unione Rugby, che ha tenuto bene per il primo quarto d’ora bloccando gli affondi e intercettando diversi passaggi. Poi i sambenedettesi hanno perso lucidità e non sono riusciti a contenere gli attacchi avversari che hanno realizzato diverse mete.

La squadra allenata da Laurenzi-Alfonsetti conquista una meta tecnica sul finire del match, che allevia l’amarezza e non fa restare la squadra a zero in un incontro con la squadra direttamente sopra in classifica all’Unione Rugby San Benedetto e che sarebbe stato interessante combattere con più tenacia e convinzione.

Nel pomeriggio di sabato, splendido incontro dell’Under 13 che ha visto i ragazzi dell’Unione Rugby giocare sul campo di Falconara due partite agguerrite ottenendo un ottimo risultato.

L’ultimo appuntamento della stagione di Serie B si terrà domenica 14 maggio alle 15.30 al campo Mandela, la Fi.Fa. Security affronterà in casa il club marchigiano Rugby Jesi ’70.