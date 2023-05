SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria rossoblu che vale l’ultima gara della stagione abbiamo intervistato ai nostri microfoni i due allenatori Manolo Manoni e Marco Scorsini.

Manoni: “La gara è stata interpretata bene, volevamo chiudere con una vittoria e ci siamo riusciti. Mi fa molto piacere perché trovare stimoli e motivazioni non è mai facile in queste situazioni. Sono soddisfatto per aver dato il mio contributo così come i miei predecessori. Ho dato la fascia da capitano a Scarponi perché è di San Benedetto, l’avevo proposta a Del Moro ma ha tremato un po’. Manolo Manoni vorrebbe rimanere alla guida della Samb? Sarebbe da ipocriti dire il contrario. Per me è stato un grande orgoglio, ero super emozionato. Il rammarico è stata la mancanza del pubblico, ho allenato la Samb nel peggior momento, quello in cui non c’era pubblico. È un grosso rammarico, ma la vita va avanti e spero che lo stadio di San Benedetto torni come prima”.

A microfono spenti ho voluto aprire un discorso con il mister per capire se la Sambenedettese può ripartire in futuro anche dal settore giovanile invece di cercare giocatori dall’estero. Questa è stata la sua risposta: “Lo abbiamo visto oggi con Scarponi, Sciarra e Del Moro. Sono giocatori che se inseriti in un contesto ci si può lavorare, tutti e tre non sono mai mancati ad un allenamento e sicuramente possono crescere molto. La Samb può ripartire dai giovani del posto ma è necessaria collaborazione tra staff, tifoseria e società come ci deve esserci anche con le altre società del territorio. Manca un po’ la cosa di andare a scoprire i giovani locali come si faceva una volta”.

Scorsini: “È stata una partita bella, intensa, non sembrava di fine stagione ed entrambe le squadre volevano il risultato. Cardella ha sbloccato la partita, poi non so valutare l’episodio del rigore. L’obiettivo in corsa era la salvezza e l’abbiamo ottenuta. Sono arrivato in corsa dopo un girone d’andata stratosferico, poi ci sono state molte difficoltà e in Serie D si rischia di annegare. Abbiamo fatto tre vittorie importanti e siamo riusciti a portare questa nave in porto. I tifosi sono stati meravigliosi e ci hanno sostenuti, spero che nelle prossime stagioni si possa pensare a qualcos’altro”.