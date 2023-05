Pillole News, Serie D Girone F. Tutto ancora aperto, c’è anche l’ipotesi spareggio per la Serie C

Il commento di Antonio Di Salvatore alla 33a giornata: "Due sole lunghezze separano Pineto e Vigor Senigallia a 90' dalla fine della stagione. In caso di arrivo a pari punti si disputerà una finalissima in campo neutro. Si preannuncia un finale al cardiopalma anche in zona bassa con 4 squadre in 3 punti"

di Redazione