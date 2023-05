TRASTEVERE – Tutto pronto al “Trastevere Stadium” per Trastevere-Porto d’Ascoli. Sfida valida per la 34a ed ultima giornata del Girone F di Serie D.

FORMAZIONI

TRASTEVERE (4-3-3): Imabstaro, Berardi, Laurenzi, Santarelli, Massimo, Giordani, Bertoldi, Crescenzo, Ciotoli, Tortolano, Papaj. All. Cioci.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Finori, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Rossi, Napolano, Zoboletti, Evangelisti, Clerici, Spagna. All. Ciampelli.

ANGOLI

2-2

AMMONITI

ESPULSI

MARCATORI

48′ Tortolano (T) Napolano (P)

Il Porto d’Ascoli chiude con un pareggio il campionato 2022/23, il secondo della sua storia in Serie D. A sbloccare il match del Trastevere Stadium, è stato un gol di Tortolano, che dopo un primo tempo spento e arido di occasioni, ha messo alle spalle di Finori uno dei primi palloni davvero pericolosi della partita. Gli orange hanno provato una reazione, ma i capitolini hanno chiuso bene tutti gli spazi amministrando il vantaggio di misura, fino all’81’ quando grazie all’episodio del calcio di rigore, Napolano è riuscito a pareggiare i conti. Porto d’Ascoli che dunque chiude con 45 punti, 4 in meno dello scorso anno, ma migliora il piazzamento in classifica (la scorsa stagione arrivò due posizioni sopra i playout, salvandosi matematicamente alla penultima giornata a Vasto).