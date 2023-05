ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (25′ st Pietropaolo G.), Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Guerrero, D’Intino (43′ st Di Luca), Pietropaolo A., Galli (34′ st D’Angelo), Travaglia (40′ st Fares), Liberati (5′ st Picciola).

A disposizione: Filipponi, Russi, Di Salvatore, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

FUTURA 96: Raccio, Malavolta (10′ st Nepi), Santarelli, Capiato (29′ st Smerilli), Gobbi (10′ st Salvati), Marozzi, Bianchini, Vicomandi, Pistelli (10′ st Vallasciani), Murazzo, Felloussa (10′ st Monti).

A disposizione: Bonifazi, Antolini, Minnucci, Calafiore. Allenatore Martino Martinelli

MARTINSICURO – Un Atletico Centobuchi spietato e cinico si porta a casa i tre punti con un secco 4-0 ai danni della Futura 96 che era partita molto bene nei primi minuti di gara.

Ad aprire il match sono proprio gli ospiti all’5′ pt: calcio d’angolo dalla destra di Capiato che crossa in mezzo per il colpo di testa di Pistelli ma sul suo tiro si impone alla grande Beni. Al 15′ pt ancora la Futura in avanti: Felloussa scambia con Pistelli che fa la sponda per l’inserimento in area di Murazzo. Il 10 rossoblu conclude debolmente in porta ma sulla linea Guerrero salva.

Al 34′ pt, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa: Galli cambia gioco sulla fascia sinistra dove c’è Pietropaolo A., l’8 crossa in mezzo sul secondo palo per Travaglia che con un colpo di testa deposita in rete, 1-0. Poco dopo, al 38′ pt, arriva il raddoppio: Fabi Cannella scenda sulla corsia mancina, cross in area per Liberati che manca l’impatto con la sfera, raccoglie Galli che con un sinistro violento deposita in rete per il 2-0.

Il secondo tempo si apre con un calcio di rigore per l’Atletico Centobuchi: corre l’8′ st quando D’Intino viene servito da un cross di Fabi Cannella ma viene atterrato da dietro da Marozzi. Sul dischetto si presenta Galli che con un sinistro ad incrociare batte Raccio ed è 3-0. Al 23′ st altra occasione per i padroni di casa: Veccia serve in area Travaglia che conclude di sinistro dopo una grande girata ma Raccio respinge e sulla ribattuta si presenta D’Intino, che viene neutralizzata ancora una volta dall’estremo difensore ospite.

Al 29′ st altro penalty per la squadra di Fusco: D’Intino in progressione entra in area e tira verso la porta ma la sua conclusione viene deviata dal braccio largo di Santarelli, successivamente l’arbitro dopo la segnalazione del suo assistente indica il dischetto. Si presenta ancora Galli che con un conclusione centrale firma il 4-0 e la tripletta personale. Al 33′ st occasione Futura 96: Monti entra in area e scarica per Salvati che indirizza la propria conclusione verso lo specchio della porta ma Beni con una grande parata respinge e mantiene la porta inviolata.

Dopo due minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della gara e i biancazzurri possono festeggiare la vittoria portandosi a 49 punti in classifica. Il prossimo match sarà in trasferta sabato 13 maggio alle 16.30 presso lo Stadio “San Francesco”, dove Fabi Cannella e compagni affronteranno la diretta concorrente Trodica.

Di seguito i gol dell’Atletico Centobuchi.