SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In una partita vietata ai deboli di cuore, i ragazzi di mister Michetti staccano il pass per la finale playoff regionale superando la rivelazione Truentin Lama per 6-4, grazie alla tripletta di Mindoli, i due di Firmani e la rete di Del Grande.

Pronti-via e la Samb già passa con Firmani: il laterale rossoblù è abile ad eludere il suo diretto marcatore prima, il portiere Amadio poi e a depositare in rete a porta sguarnita. Il gol del pareggio arriva quasi subito con Giovannini, che infila Luciani con un potente tiro rasoterra e rimette tutto in parità.

Nonostante il pari però i rossoblù di casa sembrano avere in mano la situazione, mettendo sotto assedio la porta di Amadio: nonostante le numerose parate decisive di quest’ultimo, le tre traverse colpite da Mindoli e il palo di Del Grande riescono a realizzare prima il 2-1 proprio con Del Grande, messo da Firmani in condizione di appoggiare a porta vuota, poi il terzo gol con Mindoli, direttamente da calcio di punizione.

Quando tutto sembrava già fatto, ecco la reazione di carattere della Truentin Lama: in rapida successione i lamensi realizzano il 3-2 con Nardinocchi e il pari con la sfortunata autorete di Firmani, che non riesce proprio a non buttarla dentro quando vede una porta, poco conta se sia la sua o quella avversaria.

Il nuovo vantaggio sambenedettese arriva – tanto per cambiare – dal magico mancino di Mindoli, bravo a raccogliere il calcio d’angolo di uno straripante Piccinini e a piazzare di prima intenzione il colpo da biliardo che manda fuori causa Amadio e si deposita inesorabilmente in rete.

Se però è la Truentin Lama a disputare questa partita (e non altre squadre più attrezzate, ndr) c’è un motivo valido, riscontrabile nella caparbietà dei ragazzi di mister Milani che davvero non mollano mai: sul gong infatti realizzano il quattro pari, nato dagli sviluppi di un calcio di punizione di Giovannini su cui si è avventato Nardinocchi beffando Luciani e tutta la retroguardia rossoblù.

Seconda frazione di gioco all’insegna dell’equilibrio e dell’intensità, anche se è la Samb a tentare più volte di andare in vantaggio: solo le risposte puntuali di Amadio e altri tre legni negano ai rivieraschi la gioia del sorpasso. Fino al minuto 16′ quando Firmani, che aveva fatto preoccupare tutti qualche minuto prima uscendo zoppicante per un infortunio alla caviglia, non solo rientra in campo ma lo fa in grande stile, esplodendo un terribile destro che si insacca alle spalle di Amadio significando il 5-4.

Gli ospiti però non si abbattono, rialzano la testa e iniziano un forcing vanificato dalle parate di Luciani, autore di una prova superlativa. Il tempo scorre, la Samb tiene botta e al secondo dei tre minuti di recupero sigla il gol che mette il punto esclamativo alla gara e fa esplodere i rossoblù di gioia: è sempre Mindoli a battere Amadio dopo essersi ritrovato a tu per tu con quest’ultimo grazie alla preziosa assistenza di Fusco, che direttamente da rimessa laterale ha pescato tutto solo il capitano dall’altra parte del campo.

Cala il sipario su un match bellissimo: onore al Truentin Lama che ha venduto carissima la pelle, ma la Samb ha assolutamente meritato la vittoria che la spedisce alla finale regionale playoff. Lunedì 8 maggio alle ore 14:00 ci saranno i sorteggi: la serie C2 ora è distante solo due partite.