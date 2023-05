SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra tragedia in Autostrada A14, muore una ragazza di 27 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di ieri pomeriggio (5 maggio), sul ponte di via Manara, in territorio sambenedettese, lungo la corsia Sud.

Si sarebbe trattato di uno scontro tra un’auto e un camion: il mezzo pesante si è capovolto dopo l’impatto.

Una ragazza di 27 anni, residente in Provincia di Fermo, a bordo dell’auto è deceduta sul colpo: inutile l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia autostradale.