CENTOBUCHI – Dopo una settimana di allenamenti, l’Atletico Centobuchi si prepara a tornare in campo dopo il pareggio per 0-0 contro Potenza Picena. I biancazzurri affronteranno Futura 96 sabato 6 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il difensore classe 2006 Gennaro Pietropaolo che ha partecipato al 59° Torneo delle Regioni indossando anche la fascia da capitano della Rappresentativa Marche Under 17.

Pietropaolo: “L’esperienza con la Rappresentativa Marche è stata unica ed ho passato una settimana fantastica dove ho stretto molti legami anche con alcuni calciatori che ho incontrato in campionato. C’è rammarico per la finale persa per via di un episodio ma penso che abbiamo fatto un grandissimo torneo. Il mio sogno? Un giorno vorrei giocare tra i professionisti ad alti livelli, so che posso migliorare e per questo devo continuare ad allenarmi duramente. Desidero giocare per la mia squadra del cuore, il Napoli. Ultime partite? Per noi inizia un periodo importante dove i punti sono pesanti, sarà un mese difficile. Futura? Sarà una gara complicata, loro arrivano da una vittoria e hanno bisogno di dare continuità ai risultati per raggiungere la salvezza”.