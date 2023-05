ANCONA – È successo tutto intorno alle 21 di ieri, giovedì 4 maggio sulla Variante: una donna di 34 anni, fuori di sé dopo una lite con il fidanzato, ha dato in escandescenza, urlando e aggredendo chi tentasse di avvicinarsi e, dopo aver parcheggiato l’auto a bordo strada dopo la galleria del Montagnolo, nel tratto della Statale 16 che sfocia alla Baraccola, si è stesa sull’asfalto, rischiando di essere investita. All’arrivo dei Sanitari del 118, si è avventata contro di loro fra morsi, graffi, pugni: ne ha mandati due all’ospedale. La sua aggressività che alla fine è stato necessario legarla alla barella per trasportarla a Torrette e ricoverarla nel reparto di Psichiatria.

Era sotto effetto di alcol e, a secondo i primi accertamenti, anche di stupefacenti, per questo verrà denunciata. Avrebbe perso il controllo dopo una discussione con il compagno che viaggiava con lei. La lite è degenerata in un disperato e pericolosissimo show a cui hanno assistito molte persone di passaggio che hanno contattato il numero unico d’emergenza 112.

Solo grazie alla collaborazione dei carabinieri del Norm è stato possibile contenere la donna. Hanno dovuto trascinarla a forza in ambulanza dopo averla legata alla barella perché non voleva in alcun modo farsi accompagnare a Torrette. Dopo un passaggio al Pronto soccorso, è stata sedata e ricoverata in Psichiatria. Secondo i primi accertamenti, sarebbe risultata positiva all’alcol e alla droga. Per questo verrà denunciata dai carabinieri per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, oltre che per lesioni.