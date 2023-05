SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il molo sud di San Benedetto ospiterà domani, sabato 6 e domenica 7 maggio i campionati italiani di pesca sportiva, specialità canna da riva per le categorie Master, Under 21 e Femminile, che torna in auge dopo diversi anni di assenza.

L’organizzazione è dell’Apsd San Benedetto Colmic del presidente Zefferino Guidi, che così commenta questa manifestazione. «Siamo molto felici – ha detto – di ospitare questi importanti campionati che richiameranno diverse decine di pescatori con le loro famiglie e le loro squadre nella riviera delle palme. Torna dopo diversi anni di assenza il campionato femminile e noi siamo orgogliosi di poterne sancire la ripartenza, ma sarà anche interessante vedere pescare gomito a gomito i master e gli Under 21, atleti di generazioni differenti che si confronteranno sportivamente».

Le gare inizieranno nella mattinata di domani, sabato, per concludersi intorno all’ora di pranzo del giorno dopo, seguite dalle consuete premiazioni e San Benedetto (che a settembre ospiterà i campionati europei della specialità) si conferma uno dei campi di gara più prestigiosi e ambiti. Hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione dei campionati italiani la Colmic, Zetaemme Fishing, Conad San Filippo Neri di San Benedetto e Forno SanGiò.