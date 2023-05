ASCOLI PICENO – In vista delle imminenti ispezioni agli impianti termici programmate dal Comune di Ascoli e dalla Provincia nei comuni di competenza, nel pomeriggio di giovedì 4 maggio la CNA di Ascoli Piceno ha incontrato gli imprenditori attivi nel settore dell’impiantistica e della termoidraulica per fare il punto della situazione ed esaminare insieme gli adempimenti necessari e previsti dalla legge.

Alla luce dell’invito rivolto alla cittadinanza a rivolgersi al proprio manutentore di fiducia, la CNA di Ascoli Piceno ha immediatamente convocato una riunione di direttivo nella sede di Ascoli, nel corso della quale sono state esposte agli addetti ai lavori le ultime novità in merito alle ispezioni.

Le prime azioni di controllo riguarderanno gli impianti non autodichiarati, per poi coinvolgere a campione le restanti installazioni, mentre su tutte le autodichiarazioni verrà effettuato un controllo documentale da parte del soggetto incaricato dei controlli e delle ispezioni.

L’incontro ha rappresentato l’occasione ideale per condividere con gli imprenditori del settore difficoltà e problematiche che ad oggi condizionano la quotidianità professionale della termoidraulica, rafforzando una rete di imprese al servizio del cittadino per garantire aggiornamento, manutenzione e sicurezza degli impianti.

«Come associazione crediamo fermamente nel rispetto delle regole e nell’importanza di questi incontri dedicati agli addetti ai lavori, utili a coordinare chi opera in uno stesso settore e a fornire chiarimenti e indicazioni indispensabili per continuare a fornire un servizio di qualità a cittadini e famiglie del Piceno – dichiara Daniele Gladioli, responsabile CNA Impianti Ascoli Piceno -. Sulla scia di quanto disposto dalle amministrazioni, invitiamo i residenti a fissare manutenzioni a cadenza annuale ed adempiendo al cosiddetto “bollino” consultando il proprio manutentore di fiducia.

Allo stesso tempo, è fondamentale che anche imprenditori e operatori agiscano nel pieno rispetto delle norme vigenti, riservando la necessaria attenzione alla formazione e agli adempimenti necessari per mettere a punto impianti funzionali e conformi a quanto previsto dalla legge».

«Di fronte alle ultime novità, gli imprenditori hanno avvertito l’esigenza di un incontro che potesse contribuire a chiarire le modalità operative delle ispezioni ed alcuni aspetti delle normative vigenti, raccogliendo con entusiasmo l’invito della CNA – afferma Daniele Clerici, presidente CNA Impianti Termoidraulici Ascoli Piceno -. Come di consueto, l’associazione ha fornito un supporto estremamente concreto, mettendo le imprese nelle condizioni di esprimere al meglio e in sicurezza la propria professionalità. Lavorare di concerto per efficienza energetica, rispetto dell’ambiente e sicurezza degli impianti con addetti qualificati ed interventi registrati al Catasto Termico Regionale è un punto che qualifica la professionalità di tutti e consente di rispettare norme e adempimenti in materia».